Αγροτικές επιδοτήσεις: «Στον αέρα» η προκαταβολή Οκτωβρίου – Κάτω από 2% οι οριστικοποιήσεις, σύμφωνα με 50 ΚΥΔ

Στον αέρα κινδυνεύει να βρεθεί η προκαταβολή Οκτωβρίου των αγροτικών επιδοτήσεων για χιλιάδες παραγωγούς, καθώς 50 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της Θεσσαλίας υποστηρίζουν ότι λιγότερο από το 2% των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει οριστικοποιηθεί στο myAGRO, ενώ σήμερα (15.09.2026) εκπνέει το πρώτο κρίσιμο χρονικό όριο.

Η κοινή παρέμβαση των 50 ΚΥΔ εντείνει την ανησυχία για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ειδικά για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, καθώς αποτυπώνει εικόνα ασφυξίας στην υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, περίπου 40 ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας. Όπως αναφέρουν, τα προηγούμενα χρόνια στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαν ήδη οριστικοποιηθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις.

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Ας σημειωθεί πως το ποσοστό κάτω από 2% αποτελεί εκτίμηση των ΚΥΔ χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από πλευράς ΑΑΔΕ.

Το μπλόκο στο myAGRO

Σύμφωνα με τα ΚΥΔ, η χαμηλή ροή οριστικοποιήσεων συνδέεται με τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής, ασυμφωνίες στα στοιχεία των αγροτεμαχίων και λάθη στις γεωμετρίες που διασταυρώνονται με το Κτηματολόγιο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά παραγωγούς οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους χωρίς προηγουμένως να διορθώσουν τα στοιχεία των εκτάσεών τους. Η ειδική εφαρμογή «Μεταβολές», μέσω της οποίας θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις, προβλέπεται να ανοίξει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

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Η ημερομηνία αυτή έρχεται τρεις ημέρες μετά το σημερινό όριο του myAGRO, δημιουργώντας ένα εμφανές κενό για όσους δεν μπορούν να προχωρήσουν εξαιτίας των γεωχωρικών προβλημάτων.

Ποιοι κινδυνεύουν να πληρωθούν τον Νοέμβριο

Με βάση το επίσημο χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, μπορούν να λάβουν προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων έως τις 31 Οκτωβρίου.

Οι παραγωγοί που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου περνούν στο δεύτερο παράθυρο πληρωμών, με δυνατότητα καταβολής της προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αίτηση η οποία θα υποβληθεί μετά τη σημερινή ημερομηνία χάνει αυτομάτως την πληρωμή του Οκτωβρίου, αλλά για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει να δοθεί παράταση ή να υπάρξει ειδική ρύθμιση.

Τα ΚΥΔ ζητούν άμεση παρέμβαση, παράταση του κρίσιμου ορίου και πλήρη λειτουργία των εργαλείων διόρθωσης. Από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένονται στοιχεία για τον συνολικό αριθμό οριστικοποιημένων αιτήσεων, καθώς και διευκρινίσεις για τους παραγωγούς που αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων.