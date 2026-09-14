Η Λαγκάρντ προειδοποιεί την Ευρώπη πως «αποκόπτεται» από την ΑΙ και ο οικονομικός κίνδυνος είναι μεγάλος

Προειδοποιήσεις από την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το «τρένο» της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που κινδυνεύει να χάσει αν δεν αλλάξει στρατηγική.

Η Λαγκάρντ έκανε λόγο για «πρωτοφανή κίνδυνο» που αντιμετωπίζει η Ευρώπη να αποκλειστεί από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, εάν δεν καταφέρει να αναπτύξει τη δική της τεχνογνωσία και υποδομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, όμως σε μεγάλο βαθμό εισάγουν την τεχνολογία από το εξωτερικό, κυρίως από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, αυτή η εξάρτηση δημιουργεί σημαντική ευπάθεια για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς μια ενδεχόμενη διακοπή της πρόσβασης στις συγκεκριμένες τεχνολογίες θα μπορούσε να επηρεάσει σχεδόν κάθε κλάδο.

«Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει τα εμπορεύματα στα σύνορα, θα αποφασίζει ποιες φορολογικές δηλώσεις θα ελέγχονται, θα δρομολογεί τρένα, θα παρακολουθεί ασθενείς στα νοσοκομεία και θα εγκρίνει τραπεζικές πληρωμές», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ και πρόσθεσε πως «ενδεχόμενη διακοπή της πρόσβασης ή μια αλλαγή στους όρους χρήσης της θα επηρέαζε τότε όλους τους κλάδους ταυτόχρονα».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει παραγωγός τεχνολογίας AI, όχι μόνο για λόγους τεχνολογικής αυτονομίας, αλλά και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς η AI αναμένεται να ενσωματωθεί σε ολοένα περισσότερες κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αυξήσει σημαντικά την υπολογιστική της ισχύ και τις υποδομές των data centers, καθώς η υφιστάμενη δυναμικότητα δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση και, με βάση τις σημερινές τάσεις, το σχετικό έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από έξι φορές μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο αλλά και μεγάλη οικονομική ευκαιρία για την Ευρώπη, αφού εάν η περιοχή καταφέρει να προσαρμοστεί γρήγορα και να αξιοποιήσει την τεχνολογία, η AI θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας κατά έως 4% μέσα σε μία δεκαετία.

Για να περιοριστεί η εξάρτηση από ξένους παρόχους, η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που να μπορούν να καλύπτουν τις περισσότερες εφαρμογές και να λειτουργούν πάνω σε ευρωπαϊκές υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί και ο κίνδυνος η πρόσβαση στην τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο οικονομικής ή γεωπολιτικής πίεσης.

Παράλληλα, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι η εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία έχει και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις. Η Ευρώπη πληρώνει για τις τεχνολογικές υπηρεσίες που εισάγει από τις ΗΠΑ, ενώ οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών ενισχύουν τη ζήτηση για χρηματοδότηση στις αγορές, με πιθανές επιπτώσεις και στο κόστος δανεισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόεδρος της ΕΚΤ προειδοποίησε ότι η μεγάλη έκθεση των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών ταμείων σε αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές αποτελεί έναν ακόμη δίαυλο μέσω του οποίου μια απότομη διόρθωση στον κλάδο της AI θα μπορούσε να επηρεάσει την Ευρώπη.

Το βασικό μήνυμα της Λαγκάρντ είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιοριστεί στον ρόλο του καταναλωτή της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάπτυξη δικών της τεχνολογιών και υποδομών θεωρείται πλέον κρίσιμη όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και για την οικονομική και τεχνολογική της αυτονομία.