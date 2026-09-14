Μακρο-οικονομία

Το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε 4% το β’ τρίμηνο του 2026

Με εποχική διόρθωση ο δείκτης παρουσιάζει αύξηση 3,9%, έναντι αύξησης 9,4% το β' τρίμηνο του 2025
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Αύξηση 4% σημείωσε, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Πρόκειται για τον δείκτη μισθολογικού κόστους όπως διαμορφώθηκε το β’ τρίμηνο του 2025 χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη β’ τριμήνου του 2025 και έναντι αύξησης 10,3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου του 2025 και έναντι αύξησης 9,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου του 2025 προς το β’ τρίμηνο του 2024.

Ο δείκτης, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 10,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου του 2025 προς το β’ τρίμηνο του 2024.

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Μακρο-οικονομία
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