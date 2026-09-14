Πιερρακάκης: Θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες όταν ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προανήγγειλε στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και παρέμβαση -αν κριθεί αναγκαίο- για τα «κόκκινα δάνεια» που έχουν περάσει σε servicers.

«Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε αν κριθεί αναγκαίο», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, όπου ρωτήθηκε πώς θα απαντήσει στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν, ειδικά λόγω του ράλι των καυσίμων και της αναμενόμενης αύξησης του πετρελαίου θέρμανσης.

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«Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε», είπε για το πετρέλαιο κίνησης, υπενθυμίζοντας ότι ήδη το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία.

Καλούμενος να σχολιάσει το σενάριο να ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,85 το λίτρο, εξήγησε ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας είναι μόνιμα. «Προσπαθούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να μπορείς να στηρίζεις την κοινωνία και να γυρίζεις πίσω το όφελος της ανάπτυξης. Άρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, έτσι ώστε το εισόδημα το οποίο έχουν κάθε χρόνο να είναι περισσότερο από τον προηγούμενο…», είπε.

Τόνισε ότι κάθε χρόνο στόχος είναι τα χρήματα που μένουν στην τσέπη του πολίτη να είναι περισσότερα από τον προγούμενο. Και ταυτόχρονα γίνονται μια σειρά από κινήσεις, όπως η μείωση στο κόστος ενέργειας κατά 30% μέσα από επενδύσεις.

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Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια έχει συνολικά πραγματοποιήσει πακέτα στήριξης της κοινωνίας της τάξης των 4 δισ. ευρώ. «Μόνιμα μέτρα, όχι έκτακτα. Τα έκτακτα, σε συνάρτηση και με την ενεργειακή κρίση, ήταν της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ φέτος την άνοιξη όταν έπρεπε να στηρίξουμε την κοινωνία παραπάνω. Άρα, ό,τι χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα, αυτά διοχετεύονται στην κοινωνία. Και ξέρετε κάτι…», πρόσθεσε.

Παρεμβάσεις στο ιδιωτικό χρέος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, από τη μείωση στο ποσό υπαγωγής στον εξωδικαστικό (5.000 ευρώ από 10.000), μέχρι την προστασία της κύριας κατοικίας και τον ακατάσχετο λογαριασμό που αναπροσαρμόστηκε από 1.250 σε 1.600 ευρώ.

Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τις τραπεζικές χρεώσεις και στους servicers. «Παρατηρούμε την εφαρμογή και του δικού μας πλαισίου σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης θα δείτε τις παρεμβάσεις», πρόσθεσε.