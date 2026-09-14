Ο Παπασταύρου προαναγγέλλει «ενεργειακή δημοκρατία» μέσω της αυτοκατανάλωσης

Την εκτίμηση του ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να βιώσουν ένα είδος ενεργειακής δημοκρατίας μέσω του θεσμού της αυτοκατανάλωσης, εξέφρασε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας πως ο συγκεκριμένος θεσμός λειτουργεί χρόνια αλλά η κυβέρνηση έρχεται για να απλοποιήσει τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, η κυβέρνηση έχει «στα σκαριά» νέα προγράμματα προκειμένου να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ενόψει του χειμώνα που «διασταυρώνεται» με την ενεργειακή κρίση λόγω των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία.

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«Στόχος είναι ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Ο θεσμός ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια αυξητική δυναμική. Εδώ ερχόμαστε εμείς και τον απλοποιούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στην αυτοκατανάλωση, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο «ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει».

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με τα μέτρα που φέρνει να δημιουργήσει ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση, ενώ επισήμανε ότι η χώρα θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στην αιολική και ηλιακή ενέργεια.

«Βλέπουμε πόσο ευαίσθητη είναι κάθε χώρα στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία αναγκάζεται να την αντιμετωπίσει με κάποια μορφή βραχυπρόθεσμης επιδότησης, το οποίο είναι αναγκαίο. Αλλά, η πραγματική λύση είναι να κάνεις διαρθρωτικά μέσα για να είσαι πιο πολύ ενεργειακά αυτάρκης. Πρέπει να στηριζόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια που μπορούμε να παράγουμε από τον ήλιο και τον άνεμο. Αυτή τη στιγμή παράγουμε πάνω από το 50% από τον ήλιο και τον άνεμο», είπε.