ΤτΕ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026, αποκλιμάκωση από το 2027 – Πού θα διαμορφωθεί ο δείκτης

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 ενώ θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 2027.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της ΤτΕ ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) θα αυξηθεί στο 3,5% το 2026, υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών.

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Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας, οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027 αναμένεται να βρεθεί στο 2,7% και την επόμενη χρονιά στο 2,2%.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών της ενέργειας και θα σημειώσει απότομη πτώση στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων από τον τομέα της ενέργειας.

Ο γενικός δείκτης, σύμφωνα με την ΤτΕ αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2,0% μεσοπρόθεσμα, καθώς η συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας θα προσεγγίζει το μηδέν και οι έμμεσες – δευτερογενείς επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα παραμείνουν περιορισμένες.

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Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή ακολούθησε ανοδική πορεία κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026.

Σημείωσε μείωση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ανέκαμψε τον Αύγουστο στο 3,7%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,6% κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Ο δομικός πληθωρισμός (ο δείκτης τιμών καταναλωτή από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας) ενισχύθηκε επίσης σημαντικά τον Αύγουστο, συμβαδίζοντας με την αντίστοιχη αύξηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών, η οποία ήταν αποτέλεσμα της αξιοσημείωτης αύξησης του πληθωρισμού στις υπηρεσίες καταλύματος.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, μετά τις παραπάνω εξελίξεις οι προσδοκίες για την νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη συγκλίνουν σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (μετά την πρόσφατη της προηγούμενης εβδομάδας) κατά 0,25% εντός του 2026.