Προσλήψεις 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων – Έρχεται προκήρυξη

Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο OPEN.

Ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή να δημοσιευτεί ΦΕΚ σχετικά με την προκήρυξη προσλήξεων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ενίσχυση ζωτικής σημασίας του Λιμενικού Σώματος.

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Οι 420 θέσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες.

126 θέσεις γενικής κατηγορίας

γενικής κατηγορίας 210 θέσεις για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων

για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων 84 θέσεις για υποβρύχιους καταστροφείς του πολεμικού ναυτικού.

Ποια είναι τα κριτήρια

Η επιλογή θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης στο οποίο θα αξιολογούνται:

ο βαθμός απολυτηρίου

η γνώση ξένων γλωσσών

πτυχίο ΑΕΙ

επαγγελματικές άδειες οδήγησης και άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Οι υποψήφιοι, στην πορεία, θα περάσουν από υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις προκειμένου «η διαδικασία να είναι διαφανής και όλα να γίνουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά» τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι αποσκοπεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τέλος του χρόνου, για να ακολουθήσει η εκπαίδευση των λιμενοφυλάκων.