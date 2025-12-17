Συμβαίνει τώρα:
Αιολικά πάρκα: Πάνω από 40 εκατ. ευρώ σε νοικοκυριά και τοπικούς δήμους

Η διανομή των 16,5 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ
Color image depicting many wind turbines in a row on a wind farm nestled within an agricultural landscape.
iStock

Στα 41,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα δοθεί σε νοικοκυριά και δήμους στις περιοχές όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα και άλλες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα) για την παραγωγή ενέργειας του 2024.

Συγκεκριμένα, από το ποσό των 41,2 εκατ. ευρώ, τα 16,5 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν απευθείας στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών στις περιοχές με αιολικά πάρκα, ενώ τα υπόλοιπα 24,7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση των τοπικών δήμων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που δόθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Αναλυτικότερα, στη σχετική ενημέρωση που έκανε σήμερα (17.12.2025) η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρεται ότι το 79% του συνολικού ποσού, δηλαδή πάνω από 32,6 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα και αφορά κυρίως τα νοικοκυριά στις περιοχές αυτές. Τα ποσά του ειδικού τέλους παρακρατούνται, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τις ΑΠΕ και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων.

Η διανομή των 16,5 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ.

Συνεισφορά των αιολικών πάρκων σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ

  • Τα υψηλότερα ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους Δήμους: Καρύστου Ευβοίας (7,8 εκατ. ευρώ), Θηβαίων Βοιωτίας (3,2 εκατ. ευρώ), Αρριανών Ροδόπης (1,6 εκατ. ευρώ), Τανάγρας Βοιωτίας (1,5 εκατ. ευρώ), Κοζάνης (1,3 εκατ. ευρώ).
  • Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι: Κομίτου Ευβοίας (926 χιλ. ευρώ), Ύδρας (361 χιλ. ευρώ), Θίσβης Βοιωτίας (312 χιλ. ευρώ), Πλατανιστού Ευβοίας (334 χιλ. ευρώ), Στουππαίων Ευβοίας (317 χιλ. ευρώ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει εξάλλου την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα η πολιτεία συνεχίζουν να υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Δηλώνει επίσης ότι είναι στη διάθεση του ΥΠΕΝ να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε οι επόμενες καταβολές στους δικαιούχους να είναι πιο συχνές και τακτικές.

