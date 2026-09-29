Allianz: «Άλμα» 14,7% στον χρηματοοικονομικό πλούτο των ελληνικών νοικοκυριών – Οι καύσωνες αφαίρεσαν 2,7 δισ. ευρώ από το ΑΕΠ

Ισχυρή αύξηση του χρηματοοικονομικού πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει η Allianz, την ώρα που οι αναλύσεις της για την κλιματική αλλαγή δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ήδη σημαντικό οικονομικό κόστος για τη χώρα.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Allianz, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 14,7% το 2025 και έφτασαν τα 401,9 δισ. ευρώ, με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από το 4,5% της Δυτικής Ευρώπης και το 8,6% που καταγράφηκε παγκοσμίως.

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Βασικός μοχλός της ανόδου ήταν οι τίτλοι, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 34,4%. Αντίθετα, οι ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά 3,8%, ενώ οι καταθέσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,7%.

Η μεταβολή αυτή αλλάζει σταδιακά και τη σύνθεση των ελληνικών χαρτοφυλακίων. Οι τίτλοι αντιστοιχούν πλέον στο 50,4% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών νοικοκυριών, έναντι 36,8% στη Δυτική Ευρώπη και 46,9% παγκοσμίως.

Οι νέες αποταμιεύσεις διαμορφώθηκαν στα 6,3 δισ. ευρώ. Οι καθαρές αγορές τίτλων έφτασαν τα 6,7 δισ. ευρώ, ενώ από τις καταθέσεις καταγράφηκε εκροή περίπου 400 εκατ. ευρώ. Ακόμη 500 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα.

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Ακόμη και μετά την αφαίρεση της επίδρασης του πληθωρισμού, η εικόνα παραμένει ισχυρή. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων αυξήθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά 11,5% μέσα στο 2025, επίδοση που σύμφωνα με την Allianz ήταν η υψηλότερη στη Δυτική Ευρώπη. Σε σύγκριση με το 2019, η πραγματική αύξηση φτάνει το 23%, όταν ο μέσος όρος στη Δυτική Ευρώπη περιορίζεται στο 0,5%.

Την ίδια περίοδο, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν με σαφώς χαμηλότερη ταχύτητα, κατά 2,9%, στα 114 δισ. ευρώ. Έτσι, τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 20,1% και διαμορφώθηκαν στα 287,9 δισ. ευρώ.

Σε όρους ανά κάτοικο, τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 28.970 ευρώ, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 28η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της Allianz.

Το άλλο πρόσωπο της οικονομίας

Η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού πλούτου συνοδεύεται, ωστόσο, από νέους κινδύνους για την πραγματική οικονομία. Σε ξεχωριστή ανάλυσή της, η Allianz Research υπολογίζει ότι οι καύσωνες του 2026 αφαίρεσαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ από το ελληνικό ΑΕΠ, περιορίζοντας την ανάπτυξη κατά 1,03 ποσοστιαίες μονάδες.

Η επίπτωση συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη εκτιμώμενη απώλεια σε όρους ανάπτυξης καταγράφηκε στην Κύπρο, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Κροατία, ενώ συνολικά οι καύσωνες εκτιμάται ότι κόστισαν περίπου 113 δισ. ευρώ σε 30 ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το επόμενο μέτωπο που εξετάζει η Allianz είναι ένα πιθανό πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο το 2027. Σε αυτό το σενάριο, το ελληνικό ΑΕΠ θα μπορούσε να βρεθεί κατά 0,55% χαμηλότερα σε σχέση με τη βασική πρόβλεψη, με απώλειες περίπου 2,3 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η επίδραση στις τιμές υπολογίζεται σε περίπου 0,75 ποσοστιαίες μονάδες για τον γενικό πληθωρισμό και σε 1,1 μονάδα για τα τρόφιμα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί αφορούν μόνο την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών και δεν περιλαμβάνουν ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος από πλημμύρες, ξηρασίες ή πυρκαγιές. Την ίδια στιγμή, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 ήταν κατά 1,73 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1950-1970, έναντι παγκόσμιας απόκλισης 1,38 βαθμών.

Στα 268,4 τρισ. ευρώ ο παγκόσμιος χρηματοοικονομικός πλούτος

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 8,6% το 2025, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 268,4 τρισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης δεν προήλθε από νέες αποταμιεύσεις αλλά από την άνοδο των αγορών και των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

Οι τίτλοι σημείωσαν αύξηση 12,4%, έναντι 5,7% των καταθέσεων και 5% των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων, με τη Βόρεια Αμερική να απορροφά περισσότερο από το μισό της συνολικής αύξησης του χρηματοοικονομικού πλούτου.

Η Allianz εκτιμά ότι τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αυξηθούν κατά περίπου 9% το 2026, επισημαίνει όμως ότι οι υψηλές αποτιμήσεις, η επιβράδυνση της ανάπτυξης, ο επίμονος πληθωρισμός και το υψηλό δημόσιο χρέος αυξάνουν τους κινδύνους.

Στην εξίσωση μπαίνει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Η αύξηση της παραγωγικότητας και των εταιρικών κερδών μπορεί να δημιουργήσει νέο πλούτο, αλλά η αυξανόμενη εξάρτηση των χαρτοφυλακίων από εταιρείες και αγορές που έχουν ενισχυθεί από τις προσδοκίες για την ΑΙ αυξάνει παράλληλα την έκθεση των νοικοκυριών στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις.

Η Allianz υπολογίζει χαρακτηριστικά ότι μία υποθετική διόρθωση 25% στον S&P 500 θα μπορούσε να αφαιρέσει περίπου 27 τρισ. δολάρια από τον πλούτο των αμερικανικών νοικοκυριών μέσα στο έτος της διαταραχής.