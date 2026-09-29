«Ενιαίος Κόμβος ακινήτων» – Ο ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο που ετοιμάζεται

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που θα εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων και φορολογικές, για τα ακίνητα επιχειρεί να δημιουργήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ,για να υποστηρίξει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προσεχώς.

Το εργαλείο αφορά έναν Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων και έχει σκοπό να ενδυναμώσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στον χώρο των ακινήτων, να διευκολύνει τις συναλλαγές και τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία μέσα από την ανάλυση δεδομένων και εργαλείων που θα έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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Ειδικότερα, ο κόμβος αυτός αφορά σε μια συνολική ψηφιακή υποδομή που, εκτός από την καταγραφή όλων των στοιχείων σχετικά με τα ακίνητα, θα βοηθήσει την διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο δημόσιο και τους ιδιωτικούς φορείς και παράλληλα θα συνεισφέρει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα αφορά τη παραγωγική λειτουργία του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων και θα επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων των ακινήτων της χώρας (κτίρια, οικόπεδα) καθώς και στοιχεία της εκμίσθωσής τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το έργο συμπεριλήφθηκε στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας στις αρχές του 2025, ως «Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων» με στόχο την ανάπτυξη της κεντρικής υποδομής διασύνδεσης.

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Ωστόσο, το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός του αρχικού χρονικού πλαισίου λόγω τεχνικών ζητημάτων και γι’ αυτό το εγχείρημα βρίσκεται πλέον σε διαγωνιστική διαδικασία. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επομένως, καλεί τους φορείς της αγοράς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τον κόμβο, για τον οποίο θα διατεθούν συνολικά 3,72 εκατ. ευρώ.

Συνεργασία με ΜΙΔΑ

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων θα είναι μια υποδομή που θα υποστηρίζεται από το μητρώο ακινήτων της ΑΑΔΕ, το οποίο θα προμηθεύει τον κόμβο με φορολογικά δεδομένα.

Από τη μία πλευρά, το ΜΙΔΑ εστιάζει κυρίως στη φορολογική καταγραφή στοιχείων, ενώ ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων, από την άλλη, επιδιώκει να συγκεντρώσει το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν ένα ακίνητο.

Στόχος είναι να αντλούνται στοιχεία σε πραγματικό χρόνο χωρίς ο πολίτης να μεταφέρει έγγραφα από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Ο κόμβος θα αντλεί δεδομένα από διαφορετικές πηγές: