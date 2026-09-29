Τσάφος στο Άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ: Να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Στις πιέσεις που δέχεται το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα τους τελευταίους μήνες, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ στο Δουβλίνο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερη συλλογική ευρωπαϊκή δράση και επανεξέταση της προσέγγισης στην ενεργειακή ασφάλεια.

«Συναντιόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης. Οι τελευταίοι έξι μήνες έχουν ασκήσει πραγματικά μεγάλη πίεση στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. Αν κοιτάξετε τις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, όλες στέλνουν σαφή μηνύματα έντονης πίεσης» δήλωσε ο Νίκος Τσάφος στο περιθώριο της συνάντησης σε επίπεδο ΕΕ, επισημαίνοντας πως «κάθε ένας από εμάς, ξεχωριστά, λαμβάνει σημαντικά μέτρα για να αντιμετωπίσει το σοκ και να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να το διαχειριστούν» τόνισε:

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«Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι: μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μαζί, συλλογικά, αξιοποιώντας τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, τόσο σε ό,τι αφορά τη διάγνωση του προβλήματος όσο και στην εξεύρεση περισσότερων λύσεων για την αντιμετώπισή του.

Ταυτόχρονα, αυτή η κρίση θέτει ένα βαθύτερο ερώτημα σχετικά με την ενεργειακή μας ασφάλεια. Όλοι συμφωνούμε ότι, μακροπρόθεσμα, ο μετασχηματισμός του ενεργειακού μας συστήματος θα μας καταστήσει πιο ασφαλείς και πιο ανθεκτικούς. Ωστόσο, μπορεί ο προορισμός να είναι ξεκάθαρος, όμως η διαδρομή αποδεικνύεται δύσκολη.

Από τη δική μας πλευρά, θεωρούμε ότι πρέπει πραγματικά να επανεξετάσουμε τη συνολική μας προσέγγιση στην ενεργειακή ασφάλεια. Η αρχιτεκτονική της ενεργειακής μας ασφάλειας σχεδιάστηκε ουσιαστικά για έναν διαφορετικό κόσμο. Και το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί πράγματι να μας οδηγήσει στην κλιματική ουδετερότητα ή εάν χρειάζονται σημαντικές προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και υλοποιούμε τη στρατηγική μας για την ενεργειακή ασφάλεια».