Επιδότηση σε ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης και επιπλέον στήριξη από τα διυλιστήρια – Πού ανεβαίνει ο πήχης για τα μέτρα

Με στόχο να αντιμετωπίσει την ενεργειακή λαίλαπα που έρχεται τον φετινό χειμώνα μετά το ράλι του πετρελαίου η κυβέρνηση καταλήγει στο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και ανακοινώνει αύριο (30.9.2026) το πρώτο πακέτο μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Έχοντας να αντιμετωπίσει αφενός την περαιτέρω στήριξη των καταναλωτών στην αμόλυβδη και στο ντίζελ κίνησης και αφετέρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οικονομικό επιτελείο σχεδίασε μέτρα και προτεραιοποίησε τα δύο τελευταία.

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Το σχέδιο βασίζεται ουσιαστικά σε τέσσερις πυλώνες:

την επιδότηση στο ντίζελ,

την διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης,

την συνεισφορά των διυλιστηρίων και

την προσήλωση στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ώστε οι παρεμβάσεις να επικαιροποιούνται ανά 15θήμερο.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης έχουν διαμηνύσει ότι θα εξαντληθεί και η τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βιώνουν την κρίση.

Επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ

Στα μέτρα της πρώτης φάσης που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, το βασικότερο είναι η επιδότηση στο ντίζελ. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό είναι η παράταση της επιδότησης για 15 ημέρες στο ντίζελ κίνησης.

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Ας σημειωθεί ότι το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) δεν είναι καύσιμο μόνο για Ι.Χ. αλλά και για φορτηγά που υποστηρίζουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή και τους αγρότες μέχρι τη βιομηχανία.

Οι τιμές σε αμόλυβδη και ντίζελ έχουν ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ το λίτρο (2,20 ευρώ η αμόλυβδη και 2,22 ευρώ το ντίζελ) καθιστώντας την ανάγκη λήψης μέτρων επιτακτική. Εξάλλου, η Ελλάδα με αυτές τις τιμές είναι μια από τις ακριβότερες χώρες της ΕΕ στα καύσιμα έχοντας καταγράψει άλμα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου η αμόλυβδη πωλούνταν προς 1,75 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης προς 1,57 ευρώ.