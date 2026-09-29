Επιδότηση σε ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης και επιπλέον στήριξη από τα διυλιστήρια – Πού ανεβαίνει ο πήχης για τα μέτρα

Με στόχο να αντιμετωπίσει την ενεργειακή λαίλαπα που έρχεται τον φετινό χειμώνα μετά το ράλι του πετρελαίου η κυβέρνηση καταλήγει στο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και ανακοινώνει αύριο (30.9.2026) το πρώτο πακέτο μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Έχοντας να αντιμετωπίσει αφενός την περαιτέρω στήριξη των καταναλωτών στην αμόλυβδη και στο ντίζελ κίνησης και αφετέρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οικονομικό επιτελείο σχεδίασε μέτρα και προτεραιοποίησε τα δύο τελευταία.
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Το σχέδιο βασίζεται ουσιαστικά σε τέσσερις πυλώνες:
- την επιδότηση στο ντίζελ,
- την διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης,
- την συνεισφορά των διυλιστηρίων και
- την προσήλωση στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ώστε οι παρεμβάσεις να επικαιροποιούνται ανά 15θήμερο.
Στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης έχουν διαμηνύσει ότι θα εξαντληθεί και η τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βιώνουν την κρίση.
Επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ
Στα μέτρα της πρώτης φάσης που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, το βασικότερο είναι η επιδότηση στο ντίζελ. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό είναι η παράταση της επιδότησης για 15 ημέρες στο ντίζελ κίνησης.
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Ας σημειωθεί ότι το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) δεν είναι καύσιμο μόνο για Ι.Χ. αλλά και για φορτηγά που υποστηρίζουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή και τους αγρότες μέχρι τη βιομηχανία.
Οι τιμές σε αμόλυβδη και ντίζελ έχουν ξεπεράσει τα 2,2 ευρώ το λίτρο (2,20 ευρώ η αμόλυβδη και 2,22 ευρώ το ντίζελ) καθιστώντας την ανάγκη λήψης μέτρων επιτακτική. Εξάλλου, η Ελλάδα με αυτές τις τιμές είναι μια από τις ακριβότερες χώρες της ΕΕ στα καύσιμα έχοντας καταγράψει άλμα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου η αμόλυβδη πωλούνταν προς 1,75 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης προς 1,57 ευρώ.
Επίσης, χωρίς την επιδότηση που ήδη «τρέχει» οι τιμές αμόλυβδης και ντίζελ θα πωλούνταν σήμερα 10 και 15 λεπτά στα 2,30 ευρώ και 2,37 ευρώ αντίστοιχα.
Σήμερα, στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.
Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διυλιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά αυξάνοντας την συνολική παρέμβαση σε 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο.
- Κρατική επιδότηση: 10-15 λεπτά/λίτρο
- Διυλιστήρια: 5 λεπτά/λίτρο
- Σύνολο: 15-20 λεπτά/λίτρο
Διπλή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης
Στις 14 Οκτωβρίου θα έρθουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται να ανοίξει πιο κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, μπορεί και κάτω από το 1,70 ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
Τα διυλιστήρια
Τα διυλιστήρια αναμένεται να συνεισφέρουν μέσω της επιδότησης που θα δώσουν στην αντλία και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ. Έχουν ήδη συνεισφέρει 90 εκατ. ευρώ και θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν.
Ας σημειωθεί ότι στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια, η οποία αναμένεται να συνεχιθστεί.
Επανεξέταση ανά 15θήμερο
Με τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές να οδεύουν πάνω από τα 100 και 110 δολάρια οι παρενέργειες τον χειμώνα θα είναι αισθητές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οπότε η δέσμη των μέτρων στήριξης θα επανεξετάζεται ανά 15θήμερο τόσο ως προς το ύψος των ενισχύσεων όσο και ως προς το δημοσιονομικό κόστος ώστε να προσαρμόζονται αναλόγως.