EAEE: Πάνω από 1 στα 2 ασφαλιστήρια οχημάτων με κάλυψη για δασική πυρκαγιά και πλημμύρα

Σε ποσοστό 51,5%, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων περιλαμβάνουν κάλυψη φυσικών φαινομένων, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Από την 1η Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών φαινομένων και συγκεκριμένα για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας.

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Προκειμένου να αποτυπωθεί το ποσοστό υιοθέτησης του μέτρου, για την έρευνα του Ιουνίου 2026, ελήφθησαν στοιχεία από 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων (περίπου 7,1 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ των ανωτέρω επιχειρήσεων, το ποσοστό επί του συνόλου των συμβολαίων που διαθέτει την κάλυψη των φυσικών φαινομένων, η οποία μπορεί να αφορά δασική πυρκαγιά, πλημμύρα ή συνδυασμό αυτών, έφτασε το 51,5% από 48,7% που ήταν τον Μάρτιο του 2026. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2025, οπότε κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση, το ποσοστό έφτανε μόλις το 27,5%.