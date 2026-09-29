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Μακρο-οικονομία

Παπασταύρου: Ανακριβείς οι αναφορές περί αλλαγής όδευσης του GSI

Το όφελος από τη γεώτρηση μπορεί να φτάσει τα 10 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία
Εκδήλωση υπογραφής προγράμματος «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ που αφορά στο Δήμο Σιντικής Σερρών, Δήμο Ζηρού Πρέβεζας, Δήμο Πέλλας, Δήμο Νάουσας Ημαθίας, Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και Δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής (Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρος) Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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Μια σειρά έργων ενισχύει το εγχείρημα της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Πιο συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027 και η έναρξη σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026 από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο.

Ειδικότερα, ο υπουργός μιλώντας στο ΑΜΕ – ΑΠΕ τόνισε ότι παρά τις απαιτητικές χρονικές δεσμεύσεις, οι προθεσμίες τηρούνται. Η κοινοπραξία της Energean, της HELLENiQ ENERGY και της ExxonMobil που έχουν αναλάβει την ερευνητική γεώτρηση υπολογίζουν ποσοστό επιτυχίας στο 15-16%, ενώ έχει γίνει εκτίμηση για πιθανή ποσότητα φυσικού αερίου της τάξης των 270 δισ. κυβικών μέτρων.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα υπάρξουν σημαντικά ενεργειακά και οικονομικά πλεονεκτήματα: θα δημιουργηθούν σημαντικά δημόσια έσοδα και θα αναπτυχθούν έρευνες σε ευρύτερες ελληνικές θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, μια ενδεχόμενη παραγωγή φυσικού αερίου από την Ελλάδα (εφόσον εντοπιστούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα) θα λειτουργούσε προς όφελος της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και θα βελτίωνε τη γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της χώρας.

Χωρίς αλλαγές η όδευση του GSI

Επιπλέον, αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο υπουργός διαψεύδει τις φήμες για πιθανό ανασχεδιασμό της πορείας του.

 «Τα δημοσιεύματα περί αλλαγής της όδευσης του GSI είναι απολύτως ανακριβή», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ερωτηθείς για την σημασία των επενδύσεων στη χώρα, η οποία έπειτα από δεκαετίες απραξίας φαίνεται πιο ενεργητική στον χώρο παραγωγής έργων, τόνισε πως οι εν λόγω επενδύσεις είναι καθοριστικές και θα επηρεάσουν και τις μελλοντικές γενιές.

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για τις ποσότητες φυσικού αερίου που πιθανολογείται να αντληθούν από τα κοιτάσματα, ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε ότι, εφόσον υπάρξουν εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, τα έσοδα από αυτές ενδέχεται να αγγίξουν τα 10 δισ. ευρώ στο μέλλον.

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Μακρο-οικονομία
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