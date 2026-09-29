Κεραμέως: Στους 308.000 έφτασαν οι συνταξιούχοι που εργάζονται από 35.000 πριν μειωθεί η παρακράτηση

Στους εργαζόμενους συνταξιούχους αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην τηλεόραση του OPEN.

Η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι από 35.000 συνταξιούχους, οι οποίοι δήλωναν ότι εργάζονται, πλέον ο αριθμός έχει φτάσει τους 308.000, προσθέτοντας ότι «Παλαιότερα, εάν ήσουν συνταξιούχος και ήθελες να εργάζεσαι, είχες παρακράτηση στη σύνταξή σου 60%. Σταδιακά αυτό το μειώσαμε και πλέον σήμερα παίρνεις στο ακέραιο τη σύνταξή σου και αποδίδεις 10% αυτού που κερδίζεις στον e-efka».

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Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ένα κομμάτι προφανώς μπορεί να είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν εισόδημα, απολύτως θεμιτό. Και ένα άλλο κομμάτι όμως είναι και συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουνε βγει στη σύνταξη, είναι όμως πολύ δραστήριοι κι έχουν πάει ξαφνικά από πολλά χρόνια μεγάλης και έντονης δραστηριότητας στο να είναι σπίτι τους και θέλουν να συνεχίσουν να έχουνε μια δραστηριότητα».

Το πρόγραμμα για ΑμεΑ

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για πολίτες οι οποίοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οι οποίοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις εξ αποστάσεως, συμπληρώνοντας ότι «Επιδοτούμε με 90% το κόστους του μισθού και των εισφορών την επιχείρηση που θα προσλάβει κάποιον εξ αποστάσεως ο οποίος θα παραμείνει εκεί».

Επιπλέον, η Νίκη Κεραμέως επεσήμανε ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 1.000 θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας με αναπηρία, λέγοντας ότι«οι συμπολίτες με αναπηρία έχουν μια δυσκολία στο να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο εμένα αλήθεια σας λέω με συγκινεί πολύ. Όταν τα ξεκινήσαμε αυτά τα προγράμματα πριν από πολλά χρόνια, ενώ έβγαιναν θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε απαραίτητα πολλή ζήτηση. Υπήρχε αυτή η λαθεμένη εικόνα ότι ένας συμπολίτης μας με αναπηρία δεν μπορεί να αποδώσει. Τελείως αναληθές, η πραγματικότητα ποια είναι; Ότι αποδίδουν εξαιρετικά. Αυτό υποδηλώνει αν μου επιτρέπετε και μία αλλαγή νοοτροπίας, μία μεγαλύτερη θα έλεγα συμπερίληψη συνολικά, γιατί εμείς έχουμε ένα στόχο, πώς θα άρουμε εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες για όλους».