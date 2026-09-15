Άλμα 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β’ τρίμηνο

Αύξηση 19,4% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας το β’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025, έναντι μείωσης 34,1% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου του 2025 προς το β’ τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, η οποία κατέγραψε 46.368 κενές θέσεις έναντι των 38.834 θέσεων του α’ τριμήνου του έτους.

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Τι είναι η κενή θέση

Κενή θέση εργασίας θεωρείται μία νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή ή μια που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος.

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας αυτές που θα καλυφθούν από:

Μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Εργολάβους που δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση.

Προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές.

Εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

