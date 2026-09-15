Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης στην Handelsblatt: Η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει την Γερμανία

Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης, με τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει ανάπτυξη
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Η Γερμανία δεν χρειάζεται συμβουλές αλλά η ελληνική εμπειρία μπορεί να την εμπνεύσει, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον Αντικαγκελάριο της Γερμανίας εξηγώντας ότι οι μεταρρυθμίσεις που αποδίδουν σε μια χώρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι επιτυχημένες και σε μια άλλη.

«Θεωρώ πηγή έμπνευσης το γεγονός ότι στη χώρα μου καταφέραμε να ξεπεράσουμε μια δεκαετία στερήσεων. Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση και σήμερα βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ιστορικά χαμηλού ποσοστού ανεργίας. Επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας μας είναι διπλάσιοι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η έμπνευση που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί στην αρχή να είναι επώδυνες, αλλά τελικά αποδίδουν, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Η Γερμανία υπήρξε πάντοτε άγκυρα σταθερότητας στη Νομισματική Ένωση», πρόσθεσε.

Για την παρατεταμένη χαμηλή ανάπτυξη της χώρας ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης, με τεράστιες δυνατότητες να δημιουργήσει ανάπτυξη, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στην Ευρώπη συνολικά. Και με το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο χρέους της, βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει ως στόχο να υλοποιήσει και τις οποίες χρειάζεται η οικονομία.

Οι κίνδυνοι για την Ευρώπη

«Εάν συνεχίσουμε να προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα επωφεληθούμε όλοι από κοινού», τόνισε ενώ αναφορικά με την συγκυρία στις διεθνείς αγορές είπε ότι η άνοδος των αποδόσεων δεν αποτελεί πρόβλημα στην ευρωζώνη. Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας, οι αυξανόμενες πληθωριστικές προσδοκίες και η υψηλή παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια, κυρίως λόγω των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, επηρεάζουν όλες τις αγορές.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη της ευρωζώνης παραμένουν ισχυρά. Τα κράτη της χρηματοδοτούνται με χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαφορές στα ασφάλιστρα κινδύνου μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, οι οποίες στο παρελθόν είχαν προκαλέσει αβεβαιότητα, παραμένουν επίσης περιορισμένες…», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος πάντως σημείωσε ότι η άνοδος των επιτοκίων αυξάνει τις πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Ως επικεφαλής του Eurogroup μίλησε επίσης για τρεις προτεραιότητες:

  • Τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους και να τηρούν τις συμφωνημένες πορείες δαπανών
  • Οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη.
  • Προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων καθώς οι αναγκαίες επενδύσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από τους δημόσιους προϋπολογισμούς
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