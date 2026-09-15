Στο Βερολίνο ο Πιερρακάκης για επαφές με τον καγκελάριο Μερτς

Στο Βερολίνο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψή του στη Γερμανία με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup.

Στο Βερολίνο ο Πιερρακάκης θα συναντήσει σήμερα (15.9.2026) τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, με εστίαση στις προκλήσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση θα δοθεί στον δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, στο τραπέζι θα τεθεί η συζήτηση για περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης, μέσα από πρακτικές για την ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Επιπλέον, ο υπουργός θα συμμετάσχει σε δημόσια εκδήλωση του Jacques Delors Centre της Hertie School.

Η ευρωπαϊκή συνεργασία ως αντίβαρο στις κρίσεις

Με αφορμή την επίσκεψή του, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε: «Ανυπομονώ για την πρώτη μου επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Οι οικονομίες μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις. Μόνο μέσα από καλύτερο συντονισμό μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης. Το Eurogroup βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη».