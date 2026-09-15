ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,1% στον δείκτη παραγωγής κατασκευών το β’ τρίμηνο

Αύξηση 7,1% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το β’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη πέρσι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, πέρα από την αύξηση σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης παραγωγής κατασκευών είχε σημειώσει αύξηση και κατά το β’ τρίμηνο του 2025, συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2024, της τάξης του 5,6%.

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Ταυτόχρονα, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 30,6% το β’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη κατασκευών του α’ τριμήνου του 2026, έναντι αύξησης 41,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου του 2025 με το α’ τρίμηνο του 2025.