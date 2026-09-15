Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο – Τα φορολογικά έσοδα στήριξαν την υπέρβαση

Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,989 δισ. ευρώ και αποτελέσματος 8,499 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με το προσωρινό δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η πρώτη εικόνα δείχνει υπέρβαση του στόχου κατά 1,511 δισ. ευρώ. Μετά, όμως, την αφαίρεση συγκεκριμένων ποσών που δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, η απόσταση από τον στόχο του πλεονάσματος περιορίζεται στα 185 εκατ. ευρώ.

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Πρόκειται για 573 εκατ. ευρώ από τον ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 618 εκατ. ευρώ από μεταβιβαστικές πληρωμές προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που μετατέθηκαν χρονικά και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Στα προσωρινά στοιχεία διευκρινίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα αφορά το αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση και όχι σε δημοσιονομικούς όρους. Παράλληλα, αφορά την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, όπου συνυπολογίζονται τα Νομικά Πρόσωπα, οι ΟΤΑ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο συνολικό ισοζύγιο, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα 508 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερο από τον στόχο για έλλειμμα 1,611 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,964 δισ. ευρώ.

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Φορολογικά έσοδα 2,9% πάνω από τον στόχο

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,317 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,297 δισ. ευρώ.

Στη στοχοθεσία είχε υπολογιστεί ότι τον Ιούνιο θα εισπράττονταν 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτά, 884 εκατ. ευρώ είχαν μπει στα κρατικά ταμεία νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένονται μέσα στο 2026. Χωρίς την επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, η υπέρβαση των καθαρών εσόδων φτάνει τα 2,671 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 49,527 δισ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τον ΦΠΑ της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση για το καζίνο στο Ελληνικό.

Αφαιρώντας αυτές τις δύο εγγραφές, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 49,086 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 1,399 δισ. ευρώ ή 2,9% σε σχέση με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων έφτασαν τα 6,101 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 442 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ 306 εκατ. ευρώ για τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,424 δισ. ευρώ, κατά 304 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

Μόνο τον Αύγουστο, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 6,059 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 271 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από φόρους έφτασαν τα 6,733 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 409 εκατ. ευρώ ή 6,5%, ενώ οι επιστροφές περιορίστηκαν σε 1,130 δισ. ευρώ, κατά 53 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο.

Στα 51,825 δισ. ευρώ οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,825 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,195 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της ταχύτερης εκτέλεσης των πληρωμών του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε σύγκριση με το οκτάμηνο του 2025 ήταν αυξημένες κατά 5,331 δισ. ευρώ.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, αντίθετα, οι πληρωμές παρέμειναν κατά 204 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο. Μεταξύ των μεγαλύτερων εκταμιεύσεων περιλαμβάνονται 1,842 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ, 1,544 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 979 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 915 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ.

Οι επενδυτικές δαπάνες έφτασαν τα 9,038 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,399 δισ. ευρώ λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν αυξημένες κατά 1,998 δισ. ευρώ.