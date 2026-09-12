Ο Πιερρακάκης δίνει «όλες τις απαντήσεις» για τον «κουμπαρά» της νέας γενιάς

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έδωσε απαντήσεις μέσω social media σχετικά με το μέτρο του «κουμπαρά» για τη νέα γενιά που αποσκοπεί στο να δημιουργούνται λογαριασμοί 60.000 ευρώ από οικογένεια και κράτος έως τη μέρα που τα νέα παιδιά θα ενηλικιωθούν.

Τονίζοντας πως «δεν δανειζόμαστε από το μέλλον των παιδιών μας, επενδύουμε σε αυτό», ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον «κουμπαρά», τα οφέλη για τις οικογένειες και το συνολικό ποσό που αποταμιεύεται.

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Η ανάρτηση Πιερρακάκη

«Πόσα ξέρεις πραγματικά για τον “Κουμπαρά για τη νέα Γενιά”;»

Είναι απλός ένας λογαριασμός αποταμίευσης;

Όχι. Είναι ειδικός επενδυτικός λογαριασμός που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, με στόχο να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κεφάλαιο μέχρι τα 18 του χρόνια.

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Για κάθε 1 ευρώ του γονέα, το κράτος βάζει άλλο ένα ευρώ;

Ακριβώς. Ένα ευρώ βάζει ο γονιός, ο νονός ή ο παππούς. Ένα ευρώ θα βάζει και το κράτος.

Το κράτος βάζει μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο και αυτό δεν αλλάζει;

Όχι. Αντιθέτως αλλάζει. Τα 1.200 ευρώ αυξάνονται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Μέχρι τα 18 το κράτος μπορεί να βάλει πάνω από 20.000 ευρώ;

Ναι. Με τις μέγιστες καταβολές μέχρι τα 18, το κράτος πρακτικά μπορεί να συμμετάσχει συγκεκριμένα με 24.652 ευρώ. Και αυτό, μαζί με τα χρήματα της οικογένειας, μπορεί να φτάσει στις 49.304 ευρώ.

Άρα, στα 18 το παιδί παίρνει 49.304 ευρώ;

Όχι, γιατί με τις αυξημένες αποδόσεις, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 60.000 ευρώ ή ακόμη παραπάνω. Ποιος είναι ο στόχος του “Κουμπαρά για τη νέα γενιά”. Ένα δυνατό οικονομικό ξεκίνημα για κάθε παιδί. Δεν δανειζόμαστε από το μέλλον των παιδιών μας. Επενδύουμε σε αυτό» εξηγεί στο βίντεο ο κ. Πιερρακάκης.