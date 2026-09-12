Πάνω από 1 δισ. ευρώ ο τζίρος στο έτοιμο φαγητό το 2025 – Η νέα μεγάλη αγορά των σούπερ μάρκετ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ τζίρο κατέγραψε το 2025 η αγορά του έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα, με την κατηγορία να συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει σταθερά έδαφος στις καταναλωτικές συνήθειες.

Η αγορά έτοιμου φαγητού καταγράφει ετήσια αύξηση 3% και, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), Απόστολο Πεταλά, η ανοδική της πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

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«Η αγορά του έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα είναι μια κατηγορία με σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί για τα επόμενα αρκετά χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Απόστολος Πεταλάς.

Πίσω από την ανάπτυξη της αγοράς βρίσκονται σημαντικές αλλαγές στη ζωή και τις ανάγκες των καταναλωτών. Τα μικρότερα νοικοκυριά, η αύξηση των εργαζόμενων γυναικών και η μεγαλύτερη αστικοποίηση δημιουργούν μεγαλύτερη ανάγκη για εύκολες και γρήγορες λύσεις φαγητού.

Την ίδια στιγμή, οι νέες τάσεις του wellness, όπως η υψηλή πρωτεΐνη, τα vegan και τα gluten free προϊόντα, ενισχύουν τη ζήτηση για πιο εξειδικευμένες επιλογές διατροφής, με την αγορά να προσφέρει ήδη καινοτόμες λύσεις.

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Σημαντική ώθηση έχει δώσει και η ανάπτυξη του quick commerce στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πλατφόρμες όπως η Wolt και η efood προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα γρήγορης παραγγελίας και παράδοσης έτοιμου φαγητού, με χαμηλό κόστος.

Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν κινητοποιήσει την εφοδιαστική αλυσίδα και οι εταιρείες παραγωγής τροφίμων έχουν εδώ και κάποια χρόνια στραφεί στην παραγωγή έτοιμων τροφίμων, πιτών και γευμάτων, ενώ τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει σημαντικά τον χώρο στα ράφια και στα ψυγεία για την προβολή έτοιμων γευμάτων.

Παράλληλα, οι αλυσίδες συνεργάζονται με σεφ και δημιουργούν δικά τους brands, επιδιώκοντας να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Κερδίζει χώρο στα σούπερ μάρκετ

Η άνοδος του έτοιμου φαγητού στα σούπερ μάρκετ δεν συνδέεται μόνο με την ευκολία που προσφέρει, αλλά και με την εξέλιξη των τιμών στην αγορά.

Τον Αύγουστο του 2026, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο -0,15% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τον Απόστολο Πεταλά, ο οποίος χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή «εξαιρετική» για τον Έλληνα καταναλωτή και την αγορά.

Η αποκλιμάκωση των τιμών συνδέεται και με την πορεία συγκεκριμένων κατηγοριών τροφίμων. Το μοσχαρίσιο κρέας, ο καφές και το κακάο είχαν επιβαρύνει τον πληθωρισμό τροφίμων διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα τους προηγούμενους 24 μήνες, ενώ έντονα κλιματικά φαινόμενα είχαν επηρεάσει αρνητικά τις τιμές των φρούτων και των λαχανικών.

Πλέον, οι τιμές στα φρούτα και τα λαχανικά υποχωρούν λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, ενώ μειώσεις καταγράφονται και στο νωπό κρέας, καθώς έχουν ομαλοποιηθεί οι τιμές παραγωγών και εισαγωγών. Έτσι, κατηγορίες που το προηγούμενο διάστημα συνέβαλαν στην άνοδο του πληθωρισμού, πλέον λειτουργούν αντίστροφα και συμβάλλουν στην αποκλιμάκωσή του.

Σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντής της ΕΣΕ έπαιξε και η συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου μεταξύ της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της κυβέρνησης, ώστε να μην υπάρξουν ανατιμήσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο ίδιος ανέφερε πως η συμφωνία τηρήθηκε, με τις βιομηχανίες τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων να συγκρατούν τις τιμές, με αποτέλεσμα να καταγραφούν μειώσεις σε αρκετές κατηγορίες.

Προς νέες ανατιμήσεις

Παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται σήμερα, οι εξελίξεις στην αγορά εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν φαίνεται να εκτονώνονται.

Το ενεργειακό κόστος πιέζει τα έξοδα τόσο των αλυσίδων όσο και της βιομηχανίας, ενώ σημαντικές είναι και οι ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία παράγονται από πρώτη ύλη πετρελαίου.

«Εάν δεν εκτονωθούν αυτά τα φαινόμενα, εκτιμάται ότι μετά τον Οκτώβριο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα θα δούμε νέες ανατιμήσεις στις τιμές των προϊόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Πεταλάς