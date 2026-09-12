Καύσιμα: Προ των πυλών μέτρα στήριξης για νοικοκυριά μετά το ράλι πετρελαίου – φυσικού αερίου

Η Ελλάδα φυσικά και δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις ανατιμήσεις διεθνώς και βλέπει τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Την ίδια στιγμή, έντονος είναι ο προβληματισμός και για την πορεία της ευρωπαϊκής τιμής του φυσικού αερίου , η οποία έκλεισε την Παρασκευή στα 79,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 11,3% .

Υπενθυμίζεται ότι παρά τη χθεσινή διορθωτική κίνηση, το ράλι που έκανε το πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα δεν έχει «σβήσει» και η τιμή του Brent βρίσκεται στα 104,62 δολάρια ανά βαρέλι , με το πλάνο της κυβέρνησης να στρέφεται στην ενίσχυση των νοικοκυριών.

Οι ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου , παρά τη μικρή διόρθωση που σημειώθηκε την Παρασκευή (11.9.2026), ωθούν την κυβέρνηση να εξετάσει νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που πλήττονται καθημερινά από την ακρίβεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, η απλή αμόλυβδη βρέθηκε στα 2,120 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ και κινήθηκε στα 2,077 ευρώ ανά λίτρο.

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«Στα σκαριά» δέσμη μέτρων

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι σε περίπτωση που χρειαστεί θα είναι έτοιμη να επέμβει υπέρ των πολιτών προκειμένου να καλύψει μέρος της επιβάρυνσης.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε πως «η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 60% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση θα πρέπει να περιμένετε από την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω, να ξέρουν όλοι ότι όπως έχουμε δείξει, δεν είμαστε αδιάφοροι»

Η κυβέρνηση φέρεται να σχεδιάζει περαιτέρω μέτρα μετά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Σεπτέμβριο. Για ένα μήνα αυτή η παρέμβαση, η οποία σημαίνει κρατική ενίσχυση 10 λεπτών στο λίτρο ή 8 λεπτών συν ΦΠΑ, έχει κόστος στον προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Με «μαξιλάρι» 130 ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2025 η κυβέρνηση έχει περιθώριο για περαιτέρω παράταση της επιδότησης και νέα μέτρα στήριξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό που σημείωσε νέα άνοδο τον Αύγουστο και τις τάσεις στις διεθνείς αγορές θεωρείται πιθανή η παρέμβαση ώστε να δημιουργηθεί ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων που θα σηκώσουν τα ακριβά καύσιμα.

Πέρα από την παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο τραπέζι είναι και το επίδομα θέρμανσης και συγκεκριμένα τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες αυξάνεται κατά 25% και φτάνει στα 1.000 ευρώ με 1.200 ευρώ. Η αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τα σενάρια αφορά: