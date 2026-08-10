Ανασφάλιστα οχήματα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επεξεργάζεται τις ενστάσεις για τα πρόστιμα

Πιο γρήγορα αναμένεται να εξετάζονται πλέον οι ενστάσεις πολιτών για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, καθώς η ΑΑΔΕ περνά στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επεξεργασία των σχετικών υποθέσεων.

Η ΑΑΔΕ δημιουργεί δύο Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων, ένα στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και ένα στη Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Μακεδονίας, με στόχο να επιταχυνθεί η εξέταση των ενστάσεων και να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

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Μέχρι σήμερα, κάθε ένσταση απαιτούσε χειροκίνητη επεξεργασία από ελεγκτή. Τα έγγραφα που υπέβαλλε ο πολίτης έπρεπε να εξεταστούν ξεχωριστά και στη συνέχεια να γίνει διασταύρωση των στοιχείων με ασφαλιστικές εταιρείες ή με το Μητρώο Οχημάτων.

Η νέα διαδικασία της ΑΑΔΕ έρχεται να αλλάξει αυτή την πρακτική, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναλαμβάνει την αρχική επεξεργασία των εγγράφων που συνοδεύουν μια ένσταση.

Πώς θα λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη

Το σύστημα θα μπορεί να «διαβάζει» και να αναλύει τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο πολίτης, όπως ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά κλοπής ή έγγραφα που αποδεικνύουν την ακινησία ενός οχήματος.

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Με βάση τα στοιχεία που θα εντοπίζει, θα προετοιμάζει εισήγηση προς τους αρμόδιους ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης της υπόθεσης, δείκτη εμπιστοσύνης, αλλά και αιτιολόγηση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια συγκεντρωμένη εικόνα της υπόθεσης, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την εξέταση των ενστάσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο, δεν θα λαμβάνει την τελική απόφαση. Η εισήγηση του συστήματος δεν θα είναι δεσμευτική και το αρμόδιο όργανο της ΑΑΔΕ θα διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα για την τελική κρίση.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η απόφαση θα καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου.

Τι θα κάνουν τα δύο νέα Γραφεία

Τα δύο Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων που δημιουργούνται στην Αττική και τη Μακεδονία θα έχουν ευρύτερες αρμοδιότητες από την απλή εξέταση των ενστάσεων για ανασφάλιστα οχήματα.

Θα μπορούν να κινούν διαδικασίες για τη διόρθωση στοιχείων των οχημάτων στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτείται θα διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά μιας ένστασης σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, θα συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τις ενστάσεις, τα ερωτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες και την έκβαση των υποθέσεων. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιούνται από την ΑΑΔΕ για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Τα νέα Γραφεία θα συνεργάζονται και με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, προκειμένου οι πολίτες να λαμβάνουν ενημέρωση και διευκρινίσεις για τη διαδικασία επιβολής των προστίμων, τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται ακόμη η εξέταση εξειδικευμένων ή εξατομικευμένων ερωτημάτων πολιτών που σχετίζονται με ανασφάλιστα οχήματα.

Έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα

Με την ίδια απόφαση διευρύνεται και το πεδίο δράσης των ειδικών ελεγκτικών μονάδων της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και του λαθρεμπορίου.

Η αλλαγή αφορά τις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.), τις Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (Μ.Ε.Φ.ΕΛ.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, καθώς και τις Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (Μ.Ε.Τ.ΕΛ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικές μονάδες της ΑΑΔΕ αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ελέγχους και έρευνες σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς να περιορίζονται γεωγραφικά στην περιοχή όπου εδρεύουν.

Παράλληλα, για τις φορολογικές και τελωνειακές μονάδες προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να συνδυάσει την ψηφιοποίηση των ελέγχων με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε η εξέταση των ενστάσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα να γίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, χωρίς να αλλάζει το βασικό στοιχείο της διαδικασίας: η τελική απόφαση παραμένει στην αρμοδιότητα του ανθρώπινου ελεγκτικού οργάνου.