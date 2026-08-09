Διαφυγόντες δασμοί 338.000 ευρώ από «χρυσή» μπίζνα με παράνομο φρέον στα σύνορα

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού (φρέον) προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την πάταξη του λαθρεμπορίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακπίνωση της ΑΑΔΕ, κατά τη διενέργεια ελέγχων στις 7 Αυγούστου 2026, οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο φορτηγού οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και ρυμουλκούμενου, κατόπιν στοχευμένης ανάλυσης κινδύνου, και αποκάλυψαν λαθρεμπόριο με 1.000 φιάλες ψυκτικού υγρού τύπου R404A, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες κάτω από δηλωθέν φορτίο γυψοσανίδων. Η εισαγωγή του συγκεκριμένου υγρού στην Ε.Ε. απαγορεύεται. Η συνολική αξία του φορτίου ανέρχεται στα 884.400 ευρώ και οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι στα 283.538,64 ευρώ.

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Παράλληλα, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας στο Τελωνείο Δοϊράνης, κατά τον έλεγχο κενού εμπορευματοκιβώτιου από τη Βόρεια Μακεδονία, εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη επιπλέον 296 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού τύπου R134a, για τις οποίες καταλογίστηκαν δασμοί και φόροι ύψους 55.000 ευρώ.

Όλα τα παράνομα εμπορεύματα κατασχέθηκαν, ενώ για τις δύο υποθέσεις ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι έρευνες συνεχίζονται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.