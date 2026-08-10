Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για νέο έργο αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ στο υδροηλεκτρικό Σφηκιάς

Το ΥΠΕΝ έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως στους περιβαλλοντικούς όρους για νέο έργο αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ, το οποίο θα εγκατασταθεί στο υφιστάμενο υδροηλεκτρικό της Σφηκιάς στη Βέροια.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο νέος σταθμός αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ θα έχει μέγιστη ισχύ έγχυσης 467 ΜW και μέγιστη ισχύ απορρόφησης 441 MW. Θα χρησιμοποιεί τον ταμιευτήρα Σφηκιάς ως Κάτω Δεξαμενή, την κατασκευή Άνω Δεξαμενής στην θέση «Μπράβας» (0,6 Km περίπου νοτιοανατολικά της λίμνης), την κατασκευή Σταθμού Παραγωγής – Άντλησης στην νοτιοανατολική όχθη του ταμιευτήρα και τέλος την κατασκευή υπόγειου αγωγού διασύνδεσης της Άνω Δεξαμενής με το Σταθμό Παραγωγής – Άντλησης.

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Η διάρκεια απορρόφησης θα είναι 11 ώρες και η διάρκεια της παραγωγής θα είναι οκτώ ώρες. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ θα προσφέρει μια μεγάλη «μπαταρία» στο ηλεκτρικό σύστημα, ώστε να περιοριστούν οι περικοπές της πράσινης παραγωγής και να διαμορφώνονται ομαλότερες τιμές σε ενδοημερήσια βάση.

Όπως είχε γράψει το newsit, η ΔΕΗ νωρίτερα φέτος είχε προχωρήσει σε διαδικασία διαβούλευσης με την αγορά, προκειμένου να να προσθέσει τη δυνατότητα άντλησης και στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Πουρνάρι (Άραχθος) και Καστράκι (Αχελώος).

Η εξέλιξη των παραπάνω έργων θα γίνει σε δύο στάδια: Το πρώτο αφορά τη συμμετοχή ενός αρχικού αναδόχου, που θα βελτιστοποιήσει τις τεχνικές λύσεις, θα αναπτύξει το σχεδιασμό και θα παρέχει τους όρους τιμολόγησης και συμβολαιοποίησης. Ακολούθως θα υπογραφούν δύο συμβόλαια EPC για την υλοποίηση των έργων.

Στο τεχνικό σκέλος, θα χρειαστεί η κατασκευή σταθμών άντλησης εντός του κάθε υδροηλεκτρικού, όπως και σήραγγες μεγάλης διαμέτρου, δομές εισόδου-εξόδου, μεγάλες αντλίες και μετασχηματιστές.