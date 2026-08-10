Ταβέρνες, καφετέριες και beach bar στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Μπαράζ καταγγελιών για αποδείξεις και πρόστιμα

Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ ενόψει Δεκαπενταύγουστου κορυφώνονται με ταβέρνες, καφετέριες, beach bar, καταλύματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό να βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Appodixi να αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταγγελίες συνεχίζονται με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό. Μέσω της εφαρμογής Appodixi έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες. Οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που, ενώ εκδίδονται, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

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Η μη διαβίβαση μιας απόδειξης στο Taxis αποτελεί για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σημαντική ένδειξη ότι μπορεί να έχει υπάρξει παρέμβαση είτε στο λογισμικό της ταμειακής μηχανής είτε στη διασύνδεση της ταμειακής με το POS.

Στο μικροσκόπιο οι επιχειρήσεις με αυξημένη παραβατικότητα

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ δεν πραγματοποιούνται πλέον μόνο με τυχαία επιλογή. Τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και οι καταγγελίες των πολιτών επιτρέπουν στους ελεγκτές να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις που έχουν ήδη βεβαρημένο φορολογικό παρελθόν, αλλά και ολόκληροι κλάδοι που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων.

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Έτσι, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ταβέρνες, καφετέριες και beach bar, αλλά και σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, δραστηριότητες ψυχαγωγίας και θαλάσσιων παιχνιδιών, ενοικιάσεις πολυτελών οχημάτων, ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και ακίνητα που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι καταγγελίες στην ΑΑΔΕ ξεπερνούν τις 97.000

Παράλληλα με την Appodixi, σημαντικό όγκο πληροφοριών συγκεντρώνει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για καταγγελίες σχετικά με φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, αλλά και περιστατικά διαφθοράς στις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 97.043 καταγγελίες, από τις οποίες οι 84.456 αφορούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Από αυτές, οι 9.686 είναι επώνυμες.

Οι επώνυμες καταγγελίες αξιολογούνται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι ανώνυμες καταγγελίες αγνοούνται, καθώς και αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου και του σχεδιασμού των ελέγχων.

Πρόστιμο 500 ευρώ για τη δήλωση ταμειακής μηχανής

Στο μεταξύ, η ΑΑΔΕ έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο για τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τις ταμειακές μηχανές.

Με βάση τη νέα εγκύκλιο, πρόστιμο 500 ευρώ προβλέπεται για όσους δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση απόκτησης ταμειακής μηχανής, ενώ αντίστοιχη χρηματική κύρωση προβλέπεται και στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS έχουν περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια για την απόκρυψη συναλλαγών. Παράλληλα, τα δεδομένα του MyDATA δίνουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες τη δυνατότητα να διασταυρώνουν σε μεγαλύτερο βάθος τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις.

Στο στόχαστρο και οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ δεν περιορίζονται, όμως, στις καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων. Παράλληλα με τους ελέγχους στην αγορά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες να εντείνουν την έρευνα σε μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις που προκύπτουν από εισαγγελικές παραγγελίες, περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει συνεργασία με φορολογικές αρχές άλλων χωρών, αλλά και έρευνες φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία έχουν προκύψει ενδείξεις από το άνοιγμα και την ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στις συναλλαγές με χώρες που διαθέτουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, δηλαδή χώρες με φορολογικό συντελεστή κάτω από 13%.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η ΑΑΔΕ επιχειρεί να συνδυάσει τις καταγγελίες των πολιτών με τα ψηφιακά δεδομένα που διαθέτει, ώστε οι έλεγχοι να είναι περισσότερο στοχευμένοι. Η Appodixi, ειδικότερα, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κανάλι καταγγελιών για περιπτώσεις μη έκδοσης ή μη διαβίβασης αποδείξεων, την ώρα που η αυξημένη τουριστική κίνηση του Αυγούστου δημιουργεί πρόσθετο πεδίο για ελέγχους στην αγορά.