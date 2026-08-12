Αντιπλημμυρικά έργα 1,5 εκατ. ευρώ στα καμένα της Δυτικής Αττικής – Ξεκινούν πριν τις 15 Σεπτεμβρίου

Με ταχύτητα προχωρά ο σχεδιασμός για την προστασία και αποκατάσταση των περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.

Μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων από την πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ορίστηκε Ανάδοχος Αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω.

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Η σχετική απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης μελέτης και την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων

Το αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ολοκλήρωσε το πλήρες χαρτογραφικό υλικό με τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα.

Παράλληλα, εκδόθηκαν χάρτες σφοδρότητας καύσης με τη χρήση τριών διαφορετικών προσεγγίσεων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.

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Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα δεδομένα από τις επιτόπιες αυτοψίες, έχει ήδη ξεκινήσει η μελέτη για τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα.

Πριν τις 15 Σεπτεμβρίου τα πρώτα έργα

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στα σημεία που θα προσδιοριστούν ως κρίσιμα από τη μελέτη, με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στις πληγείσες περιοχές.

Τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε οι απαραίτητες παρεμβάσεις να έχουν δρομολογηθεί πριν από την έναρξη της περιόδου των έντονων βροχοπτώσεων.

Στόχος είναι τα έργα να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται κορμοδέματα, κορμοφράγματα, κλαδοπλέγματα και σανιδότοιχοι, όπου απαιτούνται.

Η τεχνική υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους φορείς που θα ορίσει η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τους κανόνες της δασικής επιστήμης, υπό την εποπτεία και τις συνεχείς οδηγίες της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Η δήλωση Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η δέσμευση για άμεση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αττικής γίνεται πράξη, καθώς, όπως ανέφερε, μέσα σε μία εβδομάδα ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, ορίστηκε ο Ανάδοχος Αποκατάστασης και ξεκίνησε η εκπόνηση της μελέτης.

Ο υπουργός ευχαρίστησε την Τράπεζα Πειραιώς για την άμεση ανταπόκριση και τη συμβολή της στην προστασία και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, σημειώνοντας ότι έχει προηγηθεί η συνδρομή της στον Φενεό Κορινθίας, την Πεντέλη και την Πάρνηθα.

Ο θεσμός του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης θεσπίστηκε το 2021 και προβλέπει τη συνεργασία της Πολιτείας με ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση και την ταχεία υλοποίηση έργων προστασίας και αποκατάστασης σε πληγείσες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.