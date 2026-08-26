Ασφαλιστικές εταιρείες: Αύξηση ενεργητικού κατά 978 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο στα 22,9 δισ. ευρώ

Κατά 978 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού για τις ασφαλιστικές εταιρείες φτάνοντας τα 22,926 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4,5% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του έτους (21,948 δισ. ευρώ) σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ). Αύξηση παρουσίασαν και οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις των ασφαλιστικών εταιρειών κατά 503 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.495 δισ. ευρώ, έναντι 15.992 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών πήρε ώθηση από την αύξηση των μεριδίων κεφαλαίων τα οποία στο εσωτερικό ανήλθε σε 2,727 δισ. ευρώ έναντι 2,265 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στο εξωτερικό ανήλθε σε 5,549 δισ. ευρώ από 4,950 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του έτους. Παράλληλα, παίρνουν ώθηση από την αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών σε χρεωστικούς τίτλους που αυξήθηκε στα 10,626 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 10.572 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων των ομολόγων του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εξωτερικού.

Οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 532 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 363 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 169 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 2,3% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10,626 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 10.572 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων των ομολόγων του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εξωτερικού.

Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 46,3% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 48,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 8,276 δισ. ευρώ, έναντι 7,315 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων αλλά και σε καθαρές αγορές μεριδίων του εσωτερικού και του εξωτερικού. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Tο ποσοστό των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 36,1% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 33,3% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 1,084 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 996 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 4,7% το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 4,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 4,161 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, έναντι 3,894 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 503 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.495 εκατ. ευρώ.