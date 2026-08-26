Επαγγελματικά Ταμεία: Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο Κεραμέως

Τα επαγγελματικά ταμεία επανέρχονται στην επικαιρότητα καθώς ξεκινά και πάλι στη Βουλή η συζήτηση για το σχετικό νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το υπουργείο Εργασίας.

Το σχετικό νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία εισήχθη στις Επιτροπές της Βουλής προς συζήτηση στις 30 Ιουλίου και φέρνει αλλαγές σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση.

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Το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωση του υποστηρίζει πως το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Στην πράξη, η επαγγελματική ασφάλιση δεν θα οδηγεί υποχρεωτικά σε έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή, αφού οι φόροι θα υπολογίζονται χωριστά για τα ποσά που συγκεντρώθηκαν έως το τέλος του 2023, για την τριετία 2024–2026 και για όσα θα συσσωρεύονται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η αλλαγή προβλέπεται στο άρθρο 98 του νέου πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση και αφορά κυρίως τους παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι θα έχουν στον ατομικό τους λογαριασμό ποσά που δημιουργήθηκαν σε περισσότερες από μία χρονικές περιόδους.

Στόχος του μεταβατικού συστήματος είναι οι νέοι ηλικιακοί συντελεστές να μην εφαρμοστούν αναδρομικά στο σύνολο των χρημάτων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Για τον λόγο αυτό, το εφάπαξ ή η περιοδική παροχή θα διαχωρίζεται σε έως τρία τμήματα και κάθε τμήμα θα ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες φορολόγησης.

Οι αλλαγές που έρχονται