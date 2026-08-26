Επαγγελματικά Ταμεία: Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο Κεραμέως

Τα επαγγελματικά ταμεία επανέρχονται στην επικαιρότητα καθώς ξεκινά και πάλι στη Βουλή η συζήτηση για το σχετικό νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το υπουργείο Εργασίας.
Το σχετικό νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία εισήχθη στις Επιτροπές της Βουλής προς συζήτηση στις 30 Ιουλίου και φέρνει αλλαγές σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση.
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Το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωση του υποστηρίζει πως το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.
Στην πράξη, η επαγγελματική ασφάλιση δεν θα οδηγεί υποχρεωτικά σε έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή, αφού οι φόροι θα υπολογίζονται χωριστά για τα ποσά που συγκεντρώθηκαν έως το τέλος του 2023, για την τριετία 2024–2026 και για όσα θα συσσωρεύονται από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Η αλλαγή προβλέπεται στο άρθρο 98 του νέου πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση και αφορά κυρίως τους παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι θα έχουν στον ατομικό τους λογαριασμό ποσά που δημιουργήθηκαν σε περισσότερες από μία χρονικές περιόδους.
Στόχος του μεταβατικού συστήματος είναι οι νέοι ηλικιακοί συντελεστές να μην εφαρμοστούν αναδρομικά στο σύνολο των χρημάτων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Για τον λόγο αυτό, το εφάπαξ ή η περιοδική παροχή θα διαχωρίζεται σε έως τρία τμήματα και κάθε τμήμα θα ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες φορολόγησης.
Οι αλλαγές που έρχονται
- Η πρώτη αλλαγή είναι η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ανοιχτών Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εργαζομένων των μικρότερων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, στην οποία μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, για τις οποίες μέχρι σήμερα ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση στην συμπληρωματική ασφάλιση του δεύτερου πυλώνα.
- Η δεύτερη αλλαγή αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ιδιαίτερα αναβαθμισμένου πλαισίου φορολογικών κινήτρων που ευθυγραμμίζεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και καθιστά την επαγγελματική ασφάλιση σημαντικά πιο ελκυστική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά αυτά προγράμματα εκπίπτουν στο 100%, το πλαφόν-ανώτατο όριο εισφορών αυξάνεται σημαντικά με το νέο νομοσχέδιο και ανέρχεται πλέον σε 35.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και σε 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς. Η φορολογία των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και συνδέεται πλέον με την ηλικία εξόδου. Για έξοδο από το 62ο έτος μέχρι το 67ο, προβλέπεται φορολόγηση 10% για εφάπαξ παροχή και 5% για σύνταξη, ενώ για έξοδο από το πρόγραμμα μετά το 67ο έτος, οι συντελεστές μειώνονται σε 5% για εφάπαξ παροχή και 2,5% για σύνταξη. Παράλληλα, καταργείται η φορολογική ποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.
- Η τρίτη κεντρική παρέμβαση για την προστασία των ασφαλισμένων αφορά στην πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Καταρχήν, εισάγεται η ομαδική φορητότητα, καθώς θεσπίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από ΤΕΑ σε ΤΕΑ, από ΤΕΑ σε ΟΑΠΕΣ, από ΟΑΠΕΣ σε ΤΕΑ και από ΟΑΠΕΣ σε ΟΑΠΕΣ. Επιπλέον, διευκολύνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας με τη θέσπιση και της ατομικής φορητότητας. Ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργασία θα μπορεί να μεταφέρει ευκολότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης. Η φορητότητα συνδυάζεται με ισχυρές εποπτικές δικλίδες προστασίας των ασφαλισμένων που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε η ενίσχυση της ευελιξίας να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων.