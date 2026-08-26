Η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης πρό των πυλών

Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να προκαλούν πιέσεις στην αγορά και στο κόστος μεταφορών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνέχισης του μέτρου επισήμανε στο MEGA, ότι η τελική απόφαση για παράταση της επιδότησης θα ληφθεί από τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο, με βάση την πορεία των διεθνών τιμών.

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Στα 10 λεπτά η κρατική επιδότηση

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το κράτος επιδοτεί ήδη το ντίζελ με 10 λεπτά το λίτρο, ενώ ακόμη 5 λεπτά το λίτρο προσφέρουν τα διυλιστήρια, με στόχο να συγκρατηθεί όσο είναι δυνατόν η τελική τιμή για τους καταναλωτές.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του μέτρου για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί βασικό καύσιμο για τις μεταφορές και η τιμή του επηρεάζει άμεσα το κόστος διακίνησης των προϊόντων.

Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές, η κυβέρνηση εξετάζει τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσει εάν απαιτείται η συνέχιση των μέτρων στήριξης.

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Σήμερα (26.08.2026), η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο για το ντίζελ.

Η διατήρηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης σε υψηλά επίπεδα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφοράς μπορεί να περάσει στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Με ορόσημο την 31η Αυγούστου που λήγει η τρέχουσα επιδότηση αλλά και ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η τελική απόφαση της κυβέρνησης για τα καύσιμα.