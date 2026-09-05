Ασφαλιστικές: Ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει τον λογαριασμό – Ζημιές 1,9 δισ. δολάρια για τη Lloyd’s

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να αφήνει βαρύ οικονομικό αποτύπωμα και στην ασφαλιστική αγορά, καθώς οι επιθέσεις σε υποδομές, οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και οι ζημιές σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις μεταφράζονται σε ολοένα υψηλότερες απαιτήσεις αποζημίωσης για τις ασφαλιστικές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της βρετανικής Lloyd’s, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς διεθνώς, η οποία αναμένει ότι οι ασφαλιστικές ζημιές που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα ανέλθουν σε περίπου 1,4 δισ. λίρες, δηλαδή περίπου 1,9 δισ. δολάρια. Η εκτίμηση αφορά ζημιές που έχουν προκύψει από τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην περιοχή και δεν αποτελεί τη συνολική ζημιά της Lloyd’s, η οποία παραμένει κερδοφόρα.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, μεγάλο μέρος των ζημιών δεν αφορά μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές και τον κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ, αλλά τις ζημιές σε υποδομές στην ξηρά, ενώ σχετίζονται και με καλύψεις πολιτικής βίας και τρομοκρατίας.

Μεταξύ των μεγαλύτερων απαιτήσεων που έχουν προκύψει βρίσκεται και αυτή της σαουδαραβικής χημικής εταιρείας Sabic, η οποία ζητά περίπου 800 εκατ. δολάρια για ζημιές σε πετροχημική εγκατάστασή της μετά από πυραυλική επίθεση.

Το «παράδοξο» με τη Lloyd’s

Παρά το σημαντικό κόστος από τον πόλεμο, η Lloyd’s δεν καταγράφει συνολική ζημιά. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg το ασφαλιστικό marketplace εμφάνισε κέρδη προ φόρων 3,5 δισ. λίρες στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αν και μειωμένα σε σχέση με τα 4,2 δισ. λίρες την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6,9%, στα 34,7 δισ. λίρες, ενώ το κέρδος από την καθαρά ασφαλιστική δραστηριότητα ενισχύθηκε στα 1,9 δισ. λίρες, από 1,5 δισ. λίρες ένα χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης combined ratio διαμορφώθηκε στο 90,8%, επίπεδο που εξακολουθεί να δείχνει κερδοφόρα ασφαλιστική δραστηριότητα.

Η πίεση στα συνολικά κέρδη προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τις επενδύσεις. Οι επενδυτικές αποδόσεις υποχώρησαν στα 1,8 δισ. λίρες, από 3,2 δισ. λίρες το προηγούμενο έτος, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις στην αγορά ομολόγων προκάλεσαν μη πραγματοποιηθείσες απώλειες στο χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος.

Το νέο μέτωπο κινδύνου για τις ασφαλιστικές

Η εξέλιξη στη Lloyd’s αποτυπώνει ένα ευρύτερο ζήτημα για την ασφαλιστική αγορά. Η γεωπολιτική αστάθεια αυξάνει τους κινδύνους για πλοία και φορτία, ενεργειακές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές υποδομές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι ασφαλιστικές καλούνται να υπολογίσουν το κόστος ενός πολέμου που επηρεάζει ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου. Από τις ζημιές σε εγκαταστάσεις και την επιχειρηματική διακοπή έως την πολιτική βία και το marine war risk, οι απαιτήσεις μπορούν να αυξηθούν όσο παραμένει υψηλή η γεωπολιτική ένταση.

Την ίδια ώρα, η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πιο δύσκολο περιβάλλον τιμολόγησης. Στη Lloyd’s, τα rates υποχώρησαν κατά 6,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, μετά τις σημαντικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές πρέπει να διαχειριστούν υψηλότερους γεωπολιτικούς κινδύνους την ίδια στιγμή που οι τιμές σε αρκετές κατηγορίες ασφαλίσεων κινούνται χαμηλότερα.

Παρά τις πιέσεις, η Lloyd’s διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Το συνολικό κεφάλαιο του marketplace ανήλθε σε 48,4 δισ. λίρες στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ ο κεντρικός δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 503%.

Το ύψος των 1,4 δισ. λιρών δεν αφορά μια συνολική «τρύπα» στα οικονομικά της Lloyd’s, αλλά το εκτιμώμενο κόστος των ασφαλιστικών απαιτήσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για την ασφαλιστική αγορά, ωστόσο, αποτελεί σαφή ένδειξη του πόσο γρήγορα μια γεωπολιτική σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικό οικονομικό κίνδυνο.