Πιερρακάκης: Να μετατρέψουμε την αξιοπιστία σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εισοδήματα με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Στην δημιουργία αξίας για το μέλλον, όπως είναι και το μήνυμα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, εστίασε σε μήνυμά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο χαιρετισμού που απηύθυνε.

«Να δούμε πώς εξερευνούμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην εκδήλωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα κατέκτησε πολλά, κατέστησε την αξιοπιστία της, πέτυχε δημοσιονομική σταθερότητα, ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, επέστρεψε στον ευρωπαϊκό πυρήνα των εθνικών οικονομιών και των οικονομικών αποφάσεων.

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Πρόκειται για επιτεύγματα που είχε παρουσιάσει χθες (4.9.2026) ο ίδιος σε ειδική εκδήλωση. Εξήγησε ότι αυτά αποτελούν τη βάση για το επόμενο βήμα, το οποίο η χώρα μας πρέπει να κατακτήσει και μέσω της δράσης του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

«Να μετατρέψουν αυτή την αξιοπιστία σε επενδύσεις, τις επενδύσεις σε παραγωγικότητα, την παραγωγικότητα σε καλύτερα εισοδήματα και την ανάπτυξη σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη. Να μπορέσει να διαχυθεί πραγματικά σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γωνιά της χώρας», ανέφερε σχετικά.

Αυτό, όπως είπε, είναι το στοίχημα της επόμενης περιόδου, δηλαδή, μια οικονομία, η οποία δεν θα μετρά την επιτυχία της μόνο με τους δημοσιονομικούς και τους ευρύτερους οικονομικούς δείκτες. Κυρίως, θα τη μετρά με την ικανότητά της να μετατρέπει αυτή την επιτυχία σε περισσότερες ευκαιρίες, σε καλύτερες δουλειές και εντέλει σε υψηλότερα εισοδήματα.

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Η ανάπλαση της ΔΕΘ

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που θα φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες περιοχές της χώρας, κάνοντας ειδική μνεία στην ανάπλαση της ΔΕΘ.

Όπως είπε, είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, με εθνική χρηματοδότηση και με το διαγωνισμό ήδη στον αέρα.

Ειδικότερα, στην καρδιά της πόλης δημιουργείται ένα μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, δύο νέα σύγχρονα εκθεσιακά κτήρια, αναβαθμίζεται το «Ιωάννης Βελλίδης», δημιουργούνται περισσότεροι από 1000 υπόγειοι χώροι στάθμευσης. Δεν αναβαθμίζουμε απλά έναν εκθεσιακό χώρο. Αλλάζει ένα ολόκληρο κομμάτι της πόλης και αποδίδεται στους κατοίκους της. Η Θεσσαλονίκη έχει να δει, από την εποχή της Νέας Παραλίας, μια παρέμβαση τέτοιας κλίμακας στο δημόσιο χώρο της, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και αναφέρθηκε και σε άλλα έργα.

Πρώην στρατόπεδο «Γκόνου»

Στο πρώην στρατόπεδο «Γκόνου» προχωρά μία επένδυση 258 εκατ. ευρώ. Ένα μεγάλο εμπορευματικό κέντρο που μπορεί να ενισχύσει αποφασιστικά τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κόμβου logistics για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όχι μόνο για την χώρα μας, όχι μόνο για την περιοχή.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός

«Σε μία εποχή όπου οι εμπορικοί δρόμοι και οι εφοδιαστικές αλυσίδες επανασχεδιάζονται, η γεωγραφική θέση της Βόρειας Ελλάδας, η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης είναι ένα πραγματικά μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και ο στόχος μας είναι να το μετατρέψουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα για το οποίο μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε απτό οικονομικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε. Ο επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός σχεδιάζεται για να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολύ-λειτουργικό κόμβο, ο οποίος θα συνδέει τις μεταφορές με εμπορικές δραστηριότητες, υπηρεσίες και αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στα τέλη του 2026 με ένα μεικτό μοντέλο παραχώρησης ΣΔΙΤ.

Το κυβερνείο στο «Παλατάκι» και το «ThessINTEC»

Την ίδια στιγμή το κυβερνείο, το γνωστό «Παλατάκι», αποκτά ξανά ζωή. Επιστρέφει και αυτό στην πόλη ως χώρος πολιτισμού, συνεδρίων, εκδηλώσεων.

Επιπλέον, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων προχωρούν στην Βόρεια Ελλάδα έργα 273 εκατομμυρίων ευρώ από το «ThessINTEC» μέχρι την αναβάθμιση νοσοκομείων, δημοσίων κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, συνοριακών σταθμών. Τώρα, ανέφερα μια σειρά από αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί έχουν προφανώς σημασία.

Ο κ. Πιερρρακάκης κατέληξε σημειώνοντας ότι σήμερα έχουμε περισσότερα εργαλεία από ποτέ για επενδύσεις αλλά οι πόροι δεν αρκούν. Χρειάζονται θεσμοί, οι οποίοι να μπορούν να σχεδιάζουν, να κινητοποιούν κεφάλαια και κυρίως να εκτελούν, ό,τι δηλαδή κάνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο προσελκύει επενδύσεις, βελτιώνει υποδομές, δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυξάνει την παραγωγικότητα και γυρνά αξία στην κοινωνία.