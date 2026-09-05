Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Ανάπλαση της ΔΕΘ, του Κυβερνείου, των σιδηροδρομικών σταθμών και επενδύσεις στη νέα οικονομία

Την αποστολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (HGF) σκιαγράφησε ο Γιάννης Παπαχρήστου, CEO, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης, που έδωσε το παρών σε εκδήλωση του πρώην Υπερταμείου, εξήρε το έργο του.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, εξήρε τα έργα που δρομολογούνται από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ενώ ο Γιάννης Παπαχρήστου έδωσε μεταξύ άλλων έμφαση στο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ όπου θα δημιουργηθούν δυο βιοκλιματικά κτίρια, χώρος 120 στρεμμάτων πρασίνου, με πεζοδρόμηση, με χώρους αναψυχής για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.

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Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία άνω των 100 υπόγειων θέσεων πάρκινγκ. Επίσης σχεδιάζεται η ανάπλαση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννιδης Βελλίδης.

Ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε επίσης στο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και φορέων, της Περιφέρειας και του δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και της ομάδας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Ανέδειξε τη σημασία των επενδύσεων στη νέα οικονομία, οι οποίες έχουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται το επενδυτικό ταμείο «Φαιστός», που στηρίζει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές, το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) και έρχεται να προστεθεί και το ΦΑΡΟΣ AI FACTORY, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

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Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε ειδική μνεία:

στην ανάπλαση του Κυβερνείου (Παλατάκι) στη Θεσσαλονίκη από την ΕΤΑΔ σε σύμπραξη με τη Βουλή,

στις αναπλάσεις των σιδηροδρομικών σταθμών της εταιρείας Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ) ως επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και

στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης για τη Διώρυγα της Κορίνθου

Κλείνοντας, προέτρεψε τις διοικήσεις να προχωρήσουν «με τόλμη, με αποφασιστικότητα και με ταχύτητα», τονίζοντας: «Είμαι φανατικός οπαδός της πολιτικής με αποτέλεσμα».