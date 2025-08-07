Ασφαλιστική αγορά: Αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων στο πεντάμηνο – Πτώση στις ασφαλίσεις ζωής

Μικτή εικόνα καταγράφει η ασφαλιστική αγορά στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), αν και συνολικά η παραγωγή ασφαλίστρων κινήθηκε ανοδικά.

Συγκεκριμένα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά αυξήθηκε κατά 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αν και η άνοδος αυτή προήλθε αποκλειστικά από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 9%, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν πτώση της τάξης του 4,3%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ.

Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε τα 2,39 δισ. ευρώ, με τις ασφαλίσεις κατά ζημιών να διαμορφώνονται στα 1,3 δισ. ευρώ και τις ασφαλίσεις ζωής στα 1,09 δισ. ευρώ. Η υποχώρηση στις ασφαλίσεις ζωής οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 13,9% στη διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, αλλά και στις ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, που κατέγραψαν πτώση 3,4%.

Αντίθετα, στους κλάδους ζημιών σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Ξεχωρίζουν η ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης με άνοδο 15,8%, οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης (+5%) και οι ασφαλίσεις για ατυχήματα (+21,5%). Η ασφάλιση οχημάτων παρέμεινε βασικός πυλώνας, με αύξηση 10,7% στα χερσαία οχήματα και 5% στην αστική ευθύνη τους, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από το ένα τρίτο της παραγωγής ζημιών.

Για τον μήνα Μάιο, η εικόνα είναι ακόμη πιο αντιφατική: η παραγωγή στις ασφαλίσεις κατά ζημιών αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 17,8% έναντι του Μαΐου 2024, ενώ στις ασφαλίσεις ζωής μειώθηκε κατά 2%. Η επίδοση αυτή φέρνει την ετήσια μεταβολή σε κυλιόμενη βάση στο +4,7% συνολικά για την αγορά, με +9,2% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και μόλις +0,1% για τις ασφαλίσεις ζωής.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή ασφαλίστρων που καταγράφεται αφορά τις πρωτασφαλιστικές εργασίες και περιλαμβάνει τόσο περιοδικές καταβολές όσο και εφάπαξ πληρωμές.

Η πορεία των ασφαλίσεων κατά ζημιών ενισχύει την ανθεκτικότητα της ασφαλιστικής αγοράς και αντανακλά τις αυξημένες ανάγκες κάλυψης φυσικών κινδύνων, υποδομών και επιχειρηματικών απαιτήσεων, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα. Αντίθετα, η πτώση στις ασφαλίσεις ζωής φαίνεται να συνδέεται με την αναμονή των αποταμιευτών και επενδυτών, εν μέσω ασταθούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και υψηλών επιτοκίων.