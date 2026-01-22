Ασφάλιστρα υγείας: Που θα κυμανθούν οι αυξήσεις μετά τη «συμφωνία κυρίων»

Στα περσινά επίπεδα, περίπου 7% μεσοσταθμικά, αναμένεται να κινηθούν οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, ένα θέμα που διχάζει τους εμπλεκόμενους -ασφαλισμένους, αγορά και κυβέρνηση- ενόψει των αναπροσαρμογών.

Οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα που θα ήθελαν οι ασφαλιστικές εταιρείες, με όρους αγοράς, φτάνουν ακόμη και το 14% σε ορισμένα συμβόλαια υγείας και είναι δυσβάστακτες για μερίδα ασφαλισμένων με χαμηλό εισόδημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη μεριά, το μήνυμα της κυβέρνησης είναι αυξήσεις όχι πάνω από τα περσινά επίπεδα. Σε πρόσφατη συνάντηση στο ΥΠΑΝ ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε στους εκπροσώπους της ΕΑΕΕ ότι οι όποιες αυξήσεις θα πρέπει να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα και σε καμία περίπτωση πάνω από τις περσινές. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η αύξηση από 15% έγινε 7% με νομοθετική ρύθμιση. Και φέτος αναμένεται να κινηθεί μεσοσταθμικά σε αυτά τα επίπεδα ενώ ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν και χαμηλότερες αυξήσεις σε μια κίνηση καλής θέλησης απορροφώντας μέρος του αυξανόμενου κόστους.

Ας σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αυξάνουν μονομερώς τα ασφάλιστρα στα συμβόλαια υγείας με ειδική ρήτρα που θα αναγράφεται στα συμβόλαια. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση (2196/2025) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η ρήτρα αυξήσεων στα συμβόλαια θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή και κατανοητά κριτήρια ενώ και ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει επαρκή ενημέρωση ως προς το περιεχόμενο του συμβολαίου.

Στο μέλλον, δηλαδή από το 2027, οι αυξήσεις θα εφαρμόζονται με βάση τον νέο δείκτη που θα προσδιορίζει τις αυξήσεις στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας. Η ανάπτυξή του αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2026, οπότε η εφαρμογή του θα επηρεάσει τα κόστη ασφάλισης των συμβολαίων από το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά καταγγελίες από καταναλωτές, οι οποίοι έχουν έρθει -εκ νέου- αντιμέτωποι με καταχρηστικές πρακτικές ασφαλιστικών εταιρειών αναφορικά με την αύξηση των ασφαλίστρων στα ισόβια συμβόλαια υγείας.

Η ανακοίνωση ΕΚΠΟΙΖΩ

«Ο δείκτης του ΙΟΒΕ -ο οποίος ίσχυε για τη χρονική περίοδο 2022-2024 και στον οποίο βασίστηκαν οι υπέρογκες αυξήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι να εγκαταλείψουν τα ισόβια συμβόλαια που πλήρωναν επί δεκαετίες- καταργήθηκε με νέα νομοθετική ρύθμιση στις 16.1.2025 (Ν.5170/2025), κατόπιν παρέμβασης και της ΕΚΠΟΙΖΩ, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταχρηστική και μη σύννομη αύξηση των ασφαλίστρων των τελευταίων χρόνων.

Σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεχίζουν την ίδια πρακτική, σε μια εποχή που οι καταναλωτές πλήττονται από την ακρίβεια και δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στον συγκεκριμένο ρυθμό αύξησης. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η αισθητή υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ιδιωτική ασφάλιση, ως συμπληρωματικού πυλώνα του συστήματος υγείας.

Ειδικότερα, με την κατάργηση του δείκτη του ΙΟΒΕ οι αυξήσεις στα ισόβια συμβόλαια υγείας θα έπρεπε να ήταν αισθητά μειωμένες για το έτος 2025, οι ασφαλιστικές εταιρείες όμως συνεχίζουν με τρόπο απαράδεκτο, αδιαφανή και μη σύννομο, να χρεώνουν τους ασφαλισμένους με υπέρογκες αυξήσεις που κυμαίνονται από 10% έως 14%. Μάλιστα, στα ετήσια συμβόλαια οι αυξήσεις συνεχίζουν την ανοδική πορεία από 12% έως 16%.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο των νομοθετικών αλλαγών είχαν δημόσια ανακοινώσει τη δέσμευσή τους για μείωση των ασφαλίστρων για το έτος 2025 σε ποσοστό 7% (παρότι η εν λόγω μείωση συνεχίζει να είναι υπέρογκη και στερείται αντικειμενικής τεκμηρίωσης). Ωστόσο, σε πλήρη αντίθεση με τις ανακοινώσεις τους, αν και αναφέρουν ρητά ότι θα υιοθετήσουν βιώσιμες λύσεις με στόχο την προστασία του καταναλωτή και θα ενημερώσουν τους ασφαλισμένους τους με νέες επιστολές για τις επικείμενες μειώσεις, συνεχίζουν απρόσκοπτα να επιβάλλουν στους ασφαλισμένους διψήφιες υπέρογκες αυξήσεις.

Η εν λόγω καθυστέρηση, δημιουργεί εκ νέου για τους ασφαλισμένους μεγάλη αβεβαιότητα, ανασφάλεια και επιπρόσθετη σύγχυση και άγχος, καθώς χωρίς επίσημο δείκτη, οι ασφαλιστικές συνεχίζουν τις καταχρηστικές πρακτικές τους με ανάλογες αυξήσεις άνω του 10% για τα έτη 2026 – 2027».