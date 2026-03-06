«Ασπίδα» για την Ελλάδα στην νέα κρίση η ανάπτυξη και οι επιδόσεις σε επενδύσεις και εξαγωγές

Υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,1% πέτυχε η Ελλάδα το 2025, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και τόνωση των εξαγωγών, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που προκάλεσε η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, με τις επενδύσεις και τις εξαγωγές να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία.

Παρότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί τα ετήσια στοιχεία για την ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2025, σύμφωνα με τη Eurostat το τέταρτο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 1,4% στην ΕΕ, ρυθμοί χαμηλότεροι από την ελληνική επίδοση.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ποιοτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν ότι τα συστατικά της βελτίωσης συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη παραγωγική ενίσχυση της χώρας.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά σχεδόν 9% την προηγούμενη χρονιά και ξεπέρασαν τα 37 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι μετά την πανδημία η χώρα μας καλύπτει σταθερά το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης και είχε ως συνέπεια την πολύ αργή ανάκαμψη της χώρας.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%, αψηφώντας το αβέβαιο περιβάλλον, ενώ παράλληλα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, με αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν επίσης ότι πέρυσι τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν τις πραγματικές δαπάνες τους κατά 2%, δηλαδή ξόδεψαν περισσότερα χρήματα για τις αγορές τους αφού υπολογιστεί η επίδραση του πληθωρισμού στις τιμές, που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι το 2025 οι αμοιβές των μισθωτών ενισχύθηκαν περισσότερο από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δηλαδή η ανάπτυξη διαχύθηκε πρωτίστως στους εργαζόμενους και δευτερευόντως στους κεφαλαιούχους.

Συγκεκριμένα, η αμοιβή της εξαρτημένης εργασίας σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται πως αυξήθηκε κατά 6,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα τονώθηκε κατά 2,6%.