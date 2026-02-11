Chevron και Κάθετος Διάδρομος ενδυναμώνουν περαιτέρω την ελληνοαμερικανική συνεργασία

Σημαντικές ενεργειακές εξελίξεις πρόκειται να λάβουν χώρα στο υπόλοιπο του Φεβρουαρίου και αφορούν το φυσικό αέριο, τόσο αναφορικά με τις έρευνες της Chevron, όσο και στον Κάθετο Διάδρομο.

Καταρχήν, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα βρεθούν στην Αθήνα οι άνθρωποι της Chevron προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Τόσο το ΥΠΕΝ, όσο και το Μαξίμου αναμένεται να δώσουν μεγάλη έμφαση επικοινωνιακά, καθώς πρόκειται για σημαντικό success story και για μια διαδικασία που κινήθηκε με γοργούς ρυθμούς από τον ίδιο το Σταύρο Παπασταύρου. Στα πιο ουσιώδη, αυτό που αναμένουμε να δούμε στις συμβάσεις είναι το ακριβές ποσοστό εσόδων που θα λάβει το Δημόσιο αν και εφόσον οι αρχικές έρευνες στην περιοχή της Κρήτης μετουσιωθούν σε ανακαλύψεις απολήψιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι ο υπουργός είχε δηλώσει τον περσινό Νοέμβριο ότι το κράτος θα λάβει έως το 40%, ποσοστό που επιμερίζεται σε 20% φόρο εισοδήματος, 5% περιφερειακό φόρο, και μισθώματα που ξεκινούν από 4% και μπορούν να φτάσουν ως το 15%.

Αντίστοιχα, κρίσιμης σημασίας θα είναι η συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος έχει «κολλήσει» σε ρυθμιστικά και εμπορικά εμπόδια. Οι δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής προσέλκυσαν πολύ χαμηλό ενδιαφέρον από την αγορά και αναζητείται μια λύση που θα ικανοποιεί αφενός τις Βρυξέλλες και αφετέρου θα επιτρέψει να είναι βιώσιμες οι εξαγωγές προς το βορρά.

Η σύμπλευση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στην ενεργειακή σφαίρα δεν έχει περάσει απαρατήρητη στο εξωτερικό, αλλά και στον ίδιο το Λευκό Οίκο, αν κρίνουμε από τη δήλωση της πρέσβειρας Γκιλφόιλ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί τη χώρα μας στο άμεσο μέλλον.

Όπως ανέφερε προ ημερών το Euractiv, «η Αθήνα αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο από την Ουάσιγκτον ως βασικός περιφερειακός σύμμαχος διότι η Ελλάδα ενισχύει την αμερικανική πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή με τρόπους που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν αλλού».

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε de facto ενεργειακό κόμβο και εν δυνάμει παραγωγό αερίου ικανοποιεί δύο βασικές επιδιώξεις της κρατικής μας πολιτικής. Η κυβέρνηση θα ήθελε, όμως, να δει οφέλη και στο γεωπολιτικό πεδίο, όπου η Άγκυρα έχει εγείρει το τελευταίο διάστημα σοβαρές αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Έτσι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει στη σημερινή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν το μήνυμα ότι η χώρα μας έχει ισχυρούς συμμάχους, πέρα από τις δικές της δυνάμεις. Συν ότι μπορεί να παίξει το «τραμπικό παιχνίδι» το ίδιο καλά ή καλύτερα από τον Τούρκο πρόεδρο.