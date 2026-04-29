Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τις 8.000 ξεπερνούν οι αιτήσεις ρύθμισης, καμία σκέψη για αλλαγή του πλαισίου από το ΥΠΟΙΚ

Τις 8.000 ξεπερνούν οι αιτήσεις για ρύθμιση που έχουν υποβληθεί από δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών δεν εξετάζει νέα αλλαγή στο πλαίσιο.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο επανέρχονται στο προσκήνιο λόγω των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι δανειολήπτες, με βασικό αίτημα μια πιο ευνοϊκή και οριζόντια παρέμβαση για τις οφειλές που επιβαρύνθηκαν μετά την ανατίμηση του νομίσματος.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σκέψη για περαιτέρω αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

Με βάση την εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα, οι αιτήσεις για ρύθμιση ανέρχονται συνολικά σε 11.136, ωστόσο κάποιες εχουν ακυρωθεί, με το καθαρό σύνολο να διαμορφώνεται σε 8046, εκ των οποίων οι 1943 έχουν λάβει έκδοση βεβαίωσης, στοιχείο το οποίο δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των δανειοληπτών έχει ήδη μπει στη διαδικασία αξιοποίησης του μηχανισμού. Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτήσεων, αλλά δεν συνδέει την πορεία τους με ανάγκη νέας νομοθετικής παρέμβασης.

Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο ζητούν ουσιαστικότερη απομείωση των επιβαρύνσεων που προέκυψαν από τη συναλλαγματική διαφορά, υποστηρίζοντας ότι για πολλά νοικοκυριά το υπόλοιπο του δανείου παραμένει δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το αρχικό ποσό χρηματοδότησης και τις καταβολές που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρούν ότι το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τις αλλαγές που έχουν ήδη θεσπιστεί και δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο γύρο παρεμβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, οι αρμόδιες πηγές παραπέμπουν στην εφαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων και στην αξιολόγηση των αιτήσεων μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.