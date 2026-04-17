Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: «Τρελή» κίνηση στην πλατφόρμα, ξεπέρασαν τις 7.300 οι αιτήσεις για ρύθμιση

Στις 7.309 ανέρχονται οι αιτήσεις για ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), με τη διαδικασία να εξελίσσεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που άνοιξε στις 19.02.2026.

Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι ζητούν βεβαίωση κατάταξης ώστε να προχωρήσουν στη μετατροπή της οφειλής τους σε ευρώ, όπως προβλέπεται από τον νόμο 5264/2025.

Ο αριθμός των 7.309 δανειοληπτών αφορά αιτήσεις ρύθμισης που βρίσκονται σε διάφορα στάδια και δεν ταυτίζεται αυτομάτως με ισάριθμες ολοκληρωμένες μετατροπές, καθώς μετά την έκδοση της βεβαίωσης ακολουθεί το επόμενο στάδιο επικοινωνίας με τον πιστωτή.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και η προθεσμία λήγει στις 19.08.2026. Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η βεβαίωση κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους που τη συνοδεύουν, ενώ τα ίδια στοιχεία γνωστοποιούνται και στον πιστωτή, δηλαδή στην τράπεζα ή στον servicer.

Στο πρακτικό σκέλος, η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία για το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις του νοικοκυριού και δίνει δυνατότητα αιτήματος διόρθωσης αν υπάρχει σφάλμα. Για να προχωρήσει σωστά η διαδικασία, απαιτείται οριστικοποίηση των αναγκαίων ενεργειών από τα μέλη του νοικοκυριού που διαθέτουν ΑΦΜ, ενώ υπάρχει και δυνατότητα προαιρετικής εξουσιοδότησης συμβούλου για τη διαχείριση της αίτησης.

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης, ο οφειλέτης την προσκομίζει στην τράπεζα ή στον servicer και υποβάλλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ. Η διαδικασία είναι η βεβαίωση εκδίδεται από την πλατφόρμα, γνωστοποιείται στον πιστωτή και στη συνέχεια ακολουθεί η αίτηση για μετατροπή βάσει της κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί ο δανειολήπτης.

Το πλαίσιο προβλέπει τέσσερις κατηγορίες. Στις κατηγορίες 1, 2 και 3 η κατάταξη προκύπτει με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια, ενώ η κατηγορία 4 εφαρμόζεται χωρίς τέτοια κριτήρια. Για τις τέσσερις κατηγορίες προβλέπονται βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής κατά 50%, 30%, 20% και 15% αντίστοιχα σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία, καθώς και σταθερό επιτόκιο σε ευρώ 2,30%, 2,50%, 2,70% και 2,90% για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Για όσους δεν υπάγονται στις κατηγορίες 1 έως 3, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στην τράπεζα για μετατροπή του δανείου τους σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90%, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση άλλου εγγράφου.

Μαζικές οι αιτήσεις

Η ζήτηση για ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο είναι μαζική καθώς αφορά ένα πρόβλημα που επί πολλά χρόνια ταλάνιζε τους εν λόγω δανειολήπτες οι οποίοι μπλέχτηκαν στις αυξομειώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε λιγότερο από δύο μήνες έχουν υποβληθεί πάνω από 7.300 αιτήσεις, ωστόσο, απομένουν ακόμα πολλοί δανειολήπτες καθώς τα ενεργά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ανέρχονται σε 38.067, κάτι που σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα συνεχίσει να συγκεντρώνει νέο όγκο αιτημάτων όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας στις 19.08.2026.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν είναι αυτόματη και δεν σημαίνει πως ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων έχει ήδη διεκπεραιωθεί. Σύμφωνα με τραπεζιεκές πληροφορίες, οι αιτήσεις που έχουν φτάσει στα χέρια των πιστωτών μόλις που ξεπερνούν τις 800.