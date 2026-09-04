DBRS για ελληνική οικονομία: Τι θα κρίνει μια θετική αξιολόγηση απόψε

Στο μικροσκόπιο της DBRS μπαίνει απόψε (04.09.2026) η ελληνική οικονομία, με τον διεθνή οίκο να ανοίγει τον δεύτερο γύρο των αξιολογήσεων για το 2026 και να ζυγίζει την ταχεία πτώση του χρέους και τα πλεονάσματα απέναντι στο ενεργειακό σοκ, τον πληθωρισμό και τις εξωτερικές ανισορροπίες.

Η DBRS διατηρεί σήμερα την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από την είσοδο στην επενδυτική κατηγορία, μετά την τελευταία αξιολόγηση της 6ης Μαρτίου. Η επιβεβαίωση της βαθμίδας με θετικές αναφορές στη δημοσιονομική εικόνα θα αποτελούσε μία ακόμη ευνοϊκή ετυμηγορία, ενώ ισχυρότερο μήνυμα προς τις αγορές θα ήταν η μεταβολή των προοπτικών από σταθερές σε θετικές ή μία νέα αναβάθμιση.

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Οι δύο όροι που έχει θέσει η DBRS

Στην έκθεση του Μαρτίου η DBRS είχε περιγράψει με σαφήνεια τι χρειάζεται για να ανέβει ξανά η Ελλάδα στην κλίμακα αξιολόγησης. Ο πρώτος όρος είναι η μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους να συνεχιστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις κατά την επόμενη διετία και να παραμείνει σταθερά καθοδική σε βάθος χρόνου, στηριζόμενη σε ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα. Ο δεύτερος είναι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που κινητοποιούν επενδύσεις και ανεβάζουν τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης.

Στο πρώτο μέτωπο, τα δεδομένα που έχουν μεσολαβήσει από τον Μάρτιο ενισχύουν τον ελληνικό φάκελο. Το δημόσιο χρέος, το οποίο διαμορφώθηκε κοντά στο 146% του ΑΕΠ το 2025, εκτιμάται πλέον ότι μπορεί να υποχωρήσει στο 136,8% φέτος, περνώντας κάτω από το αντίστοιχο ιταλικό ποσοστό.

Παράλληλα, οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους αναμένεται να φτάσουν συνολικά τα 12,84 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, ενώ μετά την πληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ τον Ιούνιο εξετάζεται η πλήρης εξόφληση των δανείων του πρώτου μνημονίου έως το 2029, δύο χρόνια νωρίτερα από τον μέχρι τώρα σχεδιασμό.

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Θετικό στοιχείο αποτελεί και η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 5,725 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 4,417 δισ. ευρώ. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση ετεροχρονισμών πληρωμών και έκτακτων εγγραφών, η καθαρή υπέρβαση έναντι του στόχου περιορίζεται στα 256 εκατ. ευρώ, εικόνα που παραμένει θετική αλλά δεν αφήνει περιθώρια για υπερβολές ως προς το διαθέσιμο δημοσιονομικό απόθεμα.

Ανάπτυξη, ενέργεια και εξωτερικό έλλειμμα

Η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης είναι το δεύτερο κρίσιμο τεστ. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για το σύνολο του 2026, με τις επενδύσεις και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης να περιορίζουν τις απώλειες από το ενεργειακό σοκ. Για την DBRS, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διατηρηθεί η φετινή επίδοση, αλλά να αποδειχθεί ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Απέναντι στα θετικά στοιχεία βρίσκονται οι πιέσεις από την ενέργεια, η άνοδος του εναρμονισμένου πληθωρισμού στο 3,7% τον Αύγουστο και κυρίως το επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Στο πρώτο εξάμηνο το έλλειμμα διευρύνθηκε κατά περίπου 1 δισ. ευρώ και έφτασε τα 9,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας μία από τις βασικές αδυναμίες που επισημαίνει σταθερά η DBRS για την ελληνική οικονομία.

Η ετυμηγορία θα δημοσιοποιηθεί λιγότερο από 24 ώρες πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το ενδιαφέρον να εστιάζει και στο κατά πόσο τα μόνιμα μέτρα που θα παρουσιαστούν μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς να διαταραχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα και η πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους. Στις 18 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι αξιολογήσεις από Moody’s και Scope, στις 23 Οκτωβρίου από την S&P και στις 6 Νοεμβρίου από τη Fitch.