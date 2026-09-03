ΥΠΕΝ: Οι αλλαγές που έφεραν σε δήμο Παγγαίου και δήμο Νέστου χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Οι αλλαγές που έφεραν οι αστικές αναπλάσεις στους δήμους Παγγαίου και Νέστου μέσω χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησε η υφυπουργός του ΥΠΕΝ (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) στις περιοχές.

Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, η υφυπουργός ΥΠΕΝ Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη ξεναγήθηκε στους δύο δήμους και στα έργα ανάπλασης που έχουν πραγματοποιηθεί εκεί και επισήμανε πως για τον σκοπό αυτό διατέθηκαν 9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

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Επισκέφθηκε ολοκληρωμένα έργα αστικών αναπλάσεων στους δήμους Νέστου και Παγγαίου και συγκεκριμένα τη Χρυσούπολη, την Ελευθερούπολη και τη Νέα Πέραμο,

Οι παρεμβάσεις που έγιναν μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα έργων για την ανάπλαση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών και δημοτικών κτιρίων, τη δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενσωμάτωση αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού. Πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το αστικό περιβάλλον και αποδίδουν στους κατοίκους λειτουργικούς, σύγχρονους και προσβάσιμους δημόσιους χώρους.

Στον δήμο Νέστου οι αστικές αναπλάσεις αφορούν στην αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού 1ου Δημοτικού Σχολείου που έχει χαρακτηριστεί μνημείο, την μετατροπή του παλαιού Ειρηνοδικείου σε σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη, την βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού Λευκάδος, καθώς και τις αναπλάσεις της πλατείας Προαστίου και της πλατείας Εργατικών Κατοικιών, με νέους χώρους πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και δραστηριοτήτων.

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Στον δήμο Παγγαίου, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που εκτείνονται στην Ελευθερούπολη και τη Νέα Πέραμο περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και επανάχρηση της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Ελευθερούπολης, την ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Περάμου, καθώς και εκτεταμένες αναπλάσεις στο κέντρο της Ελευθερούπολης και στην κεντρική οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη, με νέα πεζοδρόμια, βιοκλιματικά υλικά, υποδομές προσβασιμότητας, ασφαλτόστρωση και ενεργειακά αποδοτικό ηλεκτροφωτισμό. Στη Νέα Πέραμο έχουν υλοποιηθεί επίσης, παρεμβάσεις αναβάθμισης οδών και δημιουργίας νέου πεζόδρομου.

Μετά το πέρας της επίσκεψης στα έργα η Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, εξέφρασε την ικανοποίηση της για τον τρόπο που έχουν διατεθεί τα 9 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και υπογράμμισε τον στρατηγικό στόχο του ΥΠΕΝ για πόλεις πιο λειτουργικές, βιώσιμες και προσβάσιμες που σέβονται την ιστορία και την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα διαβίωσης των πολιτών, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.