Πιερρακάκης: Χρειάζεται μεγαλύτερη ενοποίηση στην ΕΕ – Δεν περιμένουμε οι προτάσεις Ντράγκι να εφαρμοστούν στο 100%

Με θέμα συζήτησης το επιτακτικό όραμα της Ευρώπης για ένα άλμα ανάπτυξης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ανέδειξε στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια, να επιταχύνει τις αποφάσεις της και να αποκτήσει σαφή στρατηγική κατεύθυνση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης του 6ου «Thessaloniki Metropolitan Summit» του Economist με τον Peter Frankopan, Καθηγητή Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ενότητα και συνοχή, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική.

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«Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι προτάσεις Ντράγκι να εφαρμοστούν στο 100%. Όμως σημασία έχει η Ευρώπη να καλύψει την απόσταση που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας: «Όσο πιο πρακτικός γίνεσαι, οι πολιτικές σου μιλούν από μόνες τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις μάρκετινγκ γι’ αυτές, όταν έχεις καταφέρει να παρέμβεις θετικά στη ζωή των πολιτών».

Στο πλαίσιο αυτό μίλησε για την προσπάθεια μεγαλύτερης ενοποίησης στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας ενιαίας στρατηγικής για την καινοτομία και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.



Από την πλευρά του ο Peter Frankopan, Καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τόνισε ότι «η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική στην πραγματικότητα συνιστούν ενιαία γεωγραφία».

Παρατήρησε ότι το ευρωπαϊκό εύρος αυξάνεται μέσα από τις σχέσεις με χώρες όπως η Αλγερία και το Καζακστάν. Διερωτήθηκε δε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις της Ευρώπης με χώρες όπως η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, μιλώντας πάνω στη βάση διαμόρφωσης αντιλήψεων και αναπτυξιακών προοπτικών.

Ο ίδιος στάθηκε στην παράμετρο των συγχωνεύσεων στο εσωτερικό της Ευρώπης με το βλέμμα στον ευρύτερο διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίος ασκεί πιέσεις για ενοποιημένες και μεγαλύτερες αγορές. Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της Κίνας και της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της, παρατηρώντας μάλιστα ότι ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς ζήτησης για κινεζικά προϊόντα προέρχεται και από τους Αμερικανούς καταναλωτές.