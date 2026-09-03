Η ΔΥΠΑ φέρνει στη ΔΕΘ πάνω από 100 επιχειρήσεις και χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις

Στο επίκεντρο του επιχειρηματικού κόσμου της 90ης ΔΕΘ θα βρεθούν οι περισσότερες από 100 εταιρείες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της 57ης «Ημέρας Καριέρας».

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν από κοντά με εκπροσώπους επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ, προκειμένου να διαμορφώσουν συνολική εικόνα για τις θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας

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Η εκδήλωση της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Οι επιχειρήσεις που θα συναντήσουν τους ενδιαφερόμενους στη ΔΕΘ, δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

Βιομηχανίες (τρόφιμα, ενδύματα, καλλυντικά και είδη υγιεινής, φάρμακα, χρώματα, δομικά υλικά, μεταλλικές κατασκευές, χαρτί κ.ά.)

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (οικιακά είδη, ηλεκτρική ενέργεια, αυτοκίνητα κ.ά.)

Κατασκευές και τεχνικά έργα

Πληροφορική

Τηλεπικοινωνίες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παροχή υπηρεσιών

Μεταφορές

Εστίαση και ψυχαγωγία

Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ, οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους σε πολλές και διαφορετικές ειδικότητες: ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς, χημικούς, ψυκτικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικούς σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνους ασφάλειας, πολιτικούς μηχανικούς και τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων.

Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν και για συμβούλους πωλήσεων, αποθηκάριους, οδηγούς, ταμίες, εργάτες παραγωγής, λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, βιολόγους, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικούς, γραφίστες, project managers, στελέχη marketing, fashion designers, καθώς και για ειδικότητες της πληροφορικής, όπως web και software developers και engineers, IT database administrators, μηχανικούς Η/Υ και μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.