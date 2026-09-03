Ο Παπασταύρου χαρακτηρίζει «ενεργειακή πύλη της Ευρώπης» τον Έβρο

Στην σημαντική αναβάθμιση του Έβρου στάθηκε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Δαδιά, τα 86 εκατ. ευρώ που δόθηκαν έφεραν σε πέρας τα έργα που είχαν προγραμματιστεί.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, που επιτρέπει στην Αλεξανδρούπολη και κυρίως στον Έβρο να αλλάξει από ακριτική περιοχή σε ενεργειακή πύλη.

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Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σε Αλεξανδρούπολη και Έβρο, ο υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις FSRU της Αλεξανδρούπολης, από όπου υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο ενεργειακό πεδίο στην Ευρώπη, αλλά και τον νέο ρόλο του Έβρου.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, την ενεργειακή πύλη της Πατρίδας μας και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές πύλες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Το FSRU της Αλεξανδρούπολης, μαζί με τη νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής, τους αγωγούς, τις διασύνδεσης και τον Κάθετο Διάδρομο, δημιουργούν μια νέα ενεργειακή διαδρομή από τον Νότο προς τον Βορρά, στην οποία η Αλεξανδρούπολη πρωταγωνιστεί, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία ανοίγει πλέον τον δρόμο και προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Η σημερινή παρουσία εδώ 11 Διαχειριστών από 9 χώρες αποτυπώνει τη διεθνή σημασία αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, 15 εταιρείες από 7 χώρες έχουν δεσμεύσει δυναμικότητα στον Κάθετο Διάδρομο. Είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη δυναμική του έργου και στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. Η Αλεξανδρούπολη και, ευρύτερα, ο Έβρος βρίσκεται στην καρδιά της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Από ακριτική περιοχή, ο Έβρος γίνεται ευρωπαϊκή πύλη. Μια πύλη ενέργειας, ανάπτυξης και ασφάλειας. Η Ελλάδα δυναμώνει και εδραιώνει σταθερά τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή και στην Ευρώπη»

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Ολοκλήρωση έργων στη Δαδιά

Στη συνέχεια ο υπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει από κοντά, στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τον Mario Nava, Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη Δαδιά, ο υπουργός δήλωσε σχετικά: «Τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Δαδιά, τον Σεπτέμβριο του 2023, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Παρατηρητήριο Άγριας Ζωής, μάρτυρες της αναγέννησης της φύσης. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που προγραμματίσαμε: αντιπλημμυρικά έργα, έργα πρόληψης και έργα AntiNERO, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τα αντιπλημμυρικά έργα εκτείνονται σε 175 σημεία της περιοχής, με σχεδόν 350 φράγματα και προφράγματα, για τη θωράκιση της Αλεξανδρούπολης, του Σουφλίου και άλλων οικισμών, αλλά και για την προστασία και αποκατάσταση του δάσους.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεργαζόμαστε στενά με την Περιφέρεια και τους Δήμους και βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς, τη Δασική Υπηρεσία, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια και τους Δημάρχους, για να δούμε από κοντά την πρόοδο των έργων και τα επόμενα βήματα για τον Έβρο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Δασική Υπηρεσία και στους αναδόχους για τη δουλειά που έχει γίνει. Σήμερα, το δάσος ξαναγεννιέται. Η ζωή επιστρέφει. Και μαζί με τη φύση, αναγεννιέται η ελπίδα για τη Δαδιά και ολόκληρο τον Έβρο».