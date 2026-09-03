ΥΠΑN: Έχουμε στηρίξει με 28,7 εκατ. ευρώ τη γουνοποιία της Δυτικής Μακεδονίας

Στη στήριξη που έχει προσφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑN) στην ανάπτυξη του κλάδου της γουνοποιίας στη Δυτική Μακεδονία στάθηκε ο υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης, επισημαίνοντας ότι έχουν δοθεί 28,7 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλου, με θέμα τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας στη Δυτική Μακεδονία, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απάντησε και έκανε έναν «απολογισμό» για τα όσα έχει κάνει το ΥΠΑΤ μέσω της δράσης του για να στηρίξει την ανάπτυξη του κλάδου.

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Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι από το 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διεθνείς κυρώσεις που ακολούθησαν έπληξαν την επιχειρηματικότητα της Καστοριάς και της Σιάτιστας, η κυβέρνηση χρηματοδότησε διαδοχικά προγράμματα έκτακτης ενίσχυσης: το 2022 μέσω του ΕΠΑΝΕΚ με 3,63 εκατ. ευρώ σε 77 επιχειρήσεις, το 2023 με τον 2ο Κύκλο με 4,44 εκατ. ευρώ σε 120 επιχειρήσεις και το 2024 με την ολοκλήρωση του Κύκλου 2.Β, με 3,67 εκατομμύρια ευρώ σε 210 επιχειρήσεις. «Συνολικά, πάνω από 11,7 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν απευθείας στην τοπική αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε διεξοδικά στη νέα δράση με τίτλο: «Ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αναπτυξιακή επανεκκίνησή τους», ύψους 17 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2026 – 2030, στο οποίο έχουν εκχωρηθεί 3 εκατ. ευρώ από το ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του ΕΠΑ 2026 – 2030, η οποία προβλέπεται να ενισχύσει 450 επιχειρήσεις. «Με τη νέα μεγάλη Δράση για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση του κλάδου, η συνολική οικονομική στήριξη που θα έχει διοχετευθεί στη γουνοποιία από το 2022 έως σήμερα αγγίζει με ακρίβεια τα 28.763.130 ευρώ», ανέφερε.

Στήριξη μικρών γουνοποιών

Σύμφωνα με τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη, η νέα δράση είναι προϊόν διαβούλευσης με την Περιφέρεια, τα τοπικά Επιμελητήρια και τους φορείς του κλάδου, και διευρύνει ουσιαστικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εντάσσοντας πλέον οριζόντια και τους νεότερους οικονομικούς φορείς με έναρξη εργασιών μέχρι και 31.12.2024 και προσαρμόστηκαν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σύμφωνα με την νέα ονοματολογία του 2025.

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Έμφαση έχει δοθεί στις μικρές οικοτεχνίες που είχαν αδικηθεί στο παρελθόν, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης αυξάνεται από 60.000 σε 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αφορολόγητη, ακατάσχετη, χωρίς κρατήσεις, χωρίς συμψηφισμό χρεών και χωρίς την απαίτηση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, δυνάμει του ν. 5317/2026. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στη νέα Δράση ανοίγει αρχές Σεπτεμβρίου.

Απαντώντας στο αίτημα του βουλευτή για διπλασιασμό του κατ’ αποκοπή κατώτατου ποσού στις 20.000 ευρώ, καθώς και για τη δημιουργία ξεχωριστού συμπληρωματικού υποπρογράμματος, ο υφυπουργός τόνισε ότι «μια συντονισμένη κρατική ενίσχυση που αγγίζει πλέον, σωρευτικά, τα 28.763.130 ευρώ για την περιοχή, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το ελάχιστο ποσό των 10.000 ευρώ δεν είναι υποτίμηση ή εμπαιγμός, αλλά ένα ισχυρό, ρεαλιστικό δίχτυ ασφαλείας για τους μικρούς γουνοποιούς και τις οικοτεχνίες, που για πρώτη φορά βλέπουν την Πολιτεία να τους στηρίζει εμπράκτως και οριζόντια, χωρίς αποκλεισμούς».

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι η αρχιτεκτονική της δράσης έχει ήδη προβλέψει τη δίκαιη στήριξη των μικρών γουνοποιών μέσω ενός ενιαίου και συμπαγούς προγράμματος, χωρίς να απαιτούνται αποσπασματικά υποπρογράμματα. Ανέφερε ότι τυχόν οριζόντια αύξηση θα προσέκρουε στα αυστηρά όρια του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του οποίου υλοποιείται η δράση του υπουργείου.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν εργαζόμαστε με βάση τις εντυπώσεις, αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Ακούσαμε την κοινωνία και διορθώνουμε στρεβλώσεις, παραμένοντας σε διαρκή συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης», κατέληξε ο Λάζαρτος Τσαβδαρίδης.