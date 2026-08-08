Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες: Οι τρεις καταλύτες που κρατούν ψηλά τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τους εμπορικούς περιορισμούς και τη χαμηλότερη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου, τα ελληνικά τρόφιμα συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης των εξαγωγών.

Σύμφωνα με το νέο τεύχος «Τάσεις του Επιχειρείν» της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες ήταν οι τρεις βασικοί «πρωταγωνιστές» της ανόδου των εξαγωγών του κλάδου των τροφίμων το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

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Παρότι ο συνολικός ρυθμός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών περιορίστηκε μόλις στο 0,2% σε πραγματικούς όρους, τα τρόφιμα συνέβαλαν θετικά κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, αντισταθμίζοντας τις απώλειες από κλάδους όπως τα ορυκτά, τα υφάσματα και το ελαιόλαδο.

Τα τρόφιμα στηρίζουν την εξωστρέφεια

Η ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να ενισχύει τη θέση της στις ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνοντας ή διατηρώντας το μερίδιό της στους περισσότερους κλάδους και στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό μερίδιο της χώρας στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξήθηκε στο 0,59%, από 0,56% έναν χρόνο πριν, γεγονός που αποτυπώνει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

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Το ελληνικό γιαούρτι διατηρεί το πλεονέκτημά του

Το ελληνικό γιαούρτι ακολουθεί στρατηγική εμβάθυνσης στις ώριμες αγορές της Δυτικής και της Νότιας Ευρώπης. Μέσα στην τελευταία εξαετία ο όγκος των εξαγωγών του υπερτριπλασιάστηκε, ενώ το μερίδιό του στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξήθηκε από 7% σε 20%.

Παράλληλα, διατηρεί πλεονέκτημα τιμής περίπου 30% έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να αυξάνει τις πωλήσεις του χωρίς να χάνει την προστιθέμενη αξία του.

Τα ακτινίδια ανοίγουν νέες αγορές

Διαφορετική στρατηγική ακολουθούν τα ελληνικά ακτινίδια, τα οποία διευρύνουν σταθερά τη γεωγραφική τους παρουσία και μειώνουν την εξάρτηση από παραδοσιακούς εμπορικούς κόμβους, όπως η Ιταλία.

Το ελληνικό μερίδιο στις ευρωπαϊκές εξαγωγές ακτινιδίων αυξήθηκε στο 30%, από 24% το 2019, με την επόμενη πρόκληση να είναι η ενίσχυση της εμπορικής αξίας του προϊόντος και όχι μόνο των εξαγόμενων ποσοτήτων.

Η φράουλα κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη

Η ελληνική φράουλα συνδυάζει αύξηση μεριδίων και σταδιακή βελτίωση της τιμολογιακής της θέσης. Το μερίδιό της στην Ανατολική Ευρώπη διπλασιάστηκε, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία της στη Γερμανία, όπου η ελληνική φράουλα έχει κατακτήσει μερίδιο 21% έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και σε άλλες αγορές.

Η νέα εικόνα των ελληνικών εξαγωγών

Η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας καταλήγει ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών δεν εξαρτάται μόνο από την αύξηση των ποσοτήτων ή την είσοδο σε νέες αγορές, αλλά κυρίως από τη δυνατότητα κάθε προϊόντος να ενισχύσει την εμπορική του αξία.

Μέσα από νέα μεθοδολογία ανάλυσης εκατομμυρίων εξαγωγικών ροών, η έκθεση αναδεικνύει ότι η ελληνική εξωστρέφεια ωριμάζει, με τα προϊόντα να αυξάνουν σταδιακά τα μερίδιά τους στις διεθνείς αγορές και να αποκτούν ισχυρότερη ανταγωνιστική θέση απέναντι στους Ευρωπαίους εξαγωγείς.