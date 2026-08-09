Οι τράπεζες κατέγραψαν ισχυρή κερδοφορία με 2,9 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο

Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να κινούνται σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας, με τα κέρδη, τις νέες χορηγήσεις και τα έσοδα από προμήθειες να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης το 2026.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,513 δισ. ευρώ, ενώ εάν προστεθούν η Τράπεζα Κύπρου, η Optima Bank και η CrediaBank, τα συνολικά κέρδη ανέρχονται σε 2,89 δισ. ευρώ.

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Την ίδια ώρα, οι νέες χορηγήσεις ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες να ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ στο σύνολο του 2026.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφήσει πίσω τους την περίοδο της μεγάλης απομόχλευσης και περνούν σε μία νέα φάση ανάπτυξης, με περισσότερα δάνεια, υψηλότερα έσοδα και ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Κέρδη 2,9 δισ. ευρώ σε επτά τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καθαρά κέρδη 2,513 δισ. ευρώ, σημειώνοντας συνολική αύξηση 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Η Eurobank εμφάνισε κέρδη 738 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,8%, η Εθνική Τράπεζα 567 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,8%, η Πειραιώς 617 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,4%, ενώ η Alpha Bank κατέγραψε κέρδη 497,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%.

Στο σύνολο των επτά τραπεζών, η εικόνα ενισχύεται περαιτέρω.

Η Optima Bank εμφάνισε κέρδη 104,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29%, η Τράπεζα Κύπρου 252,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7%, ενώ η CrediaBank κατέγραψε κέρδη 23 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 368%.

Πάνω από 13 δισ. ευρώ τα νέα δάνεια

Παράλληλα με την κερδοφορία, οι τράπεζες αυξάνουν σημαντικά τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν συνολικά νέες χορηγήσεις 8,8 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Eurobank έφτασε τα 2,7 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα τα 2,1 δισ. ευρώ, η Alpha Bank τα 2,2 δισ. ευρώ και η Πειραιώς τα 1,8 δισ. ευρώ.

Εάν προστεθούν η Optima Bank με 2 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου με 1,6 δισ. ευρώ και η CrediaBank με 841 εκατ. ευρώ, οι συνολικές νέες χορηγήσεις ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, οι στόχοι των τραπεζών παραμένουν ιδιαίτερα φιλόδοξοι:

Eurobank: 4,5 δισ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: πάνω από 3 δισ. ευρώ

Πειραιώς: πάνω από 3 δισ. ευρώ

Alpha Bank: 2,5 δισ. ευρώ

Με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, η συνολική χρηματοδότηση θα μπορούσε να προσεγγίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρωζώνης

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ένα από τα ισχυρότερα προφίλ αύξησης των δανείων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη DBRS.

Η ζήτηση για επιχειρηματική χρηματοδότηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 11% τον Ιούνιο, έναντι μόλις 4% κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ.

Η δυναμική αυτή συνδέεται με τις επενδύσεις, τα έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και τις ευνοϊκές συνθήκες στην ελληνική οικονομία.

Την ίδια ώρα, αρχίζει να ανακάμπτει και η χρηματοδότηση των νοικοκυριών. Τα δάνεια προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 2,8%, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,9%.

Ωστόσο, η αγορά στεγαστικών δανείων εξακολουθεί να παραμένει υποτονική, ενώ ο δανεισμός των νοικοκυριών επηρεάζεται ακόμη από την πολυετή περίοδο απομόχλευσης της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης στην αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού, πίσω από την Πορτογαλία και την Ολλανδία.

Τα έσοδα από τόκους κρατούν ψηλά τα κέρδη

Σημαντικό στήριγμα για την κερδοφορία αποτελούν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία παραμένουν ανθεκτικά παρά τις πιέσεις από το χαμηλότερο επιτοκιακό περιβάλλον.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση των δανείων, στις υψηλότερες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων ομολόγων και στις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική.

Για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν συνολικά στα 4,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,6%.

Αναλυτικά:

Eurobank: 1,3 δισ. ευρώ (+6,1%)

Εθνική Τράπεζα: 1,10 δισ. ευρώ (+1,5%)

Πειραιώς: 990 εκατ. ευρώ (+3,7%)

Alpha Bank: 852,7 εκατ. ευρώ (+7,3%)

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε καθαρά έσοδα από τόκους 418,86 εκατ. ευρώ, η Optima Bank 129,3 εκατ. ευρώ (+28%) και η CrediaBank 98,2 εκατ. ευρώ (+25,8%).

Άλμα 20% στα έσοδα από προμήθειες

Εκτός από τα έσοδα από τόκους, οι προμήθειες εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερο πυλώνα της τραπεζικής κερδοφορίας.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, με βασικούς οδηγούς τη διαχείριση περιουσίας, τις υπηρεσίες συναλλαγών, τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές.

Πλέον, οι προμήθειες αντιστοιχούν περίπου στο 23% των συνολικών εσόδων, έναντι 20% στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 25,2%, στα 1,4 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, με έσοδα από προμήθειες 462 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42%.

Η Eurobank κατέγραψε έσοδα 414 εκατ. ευρώ (+13,5%), ενώ η Εθνική Τράπεζα 243 εκατ. ευρώ (+10%).

Στις υπόλοιπες τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου είχε έσοδα από προμήθειες 94,3 εκατ. ευρώ, η Optima Bank 41,6 εκατ. ευρώ (+63%) και η CrediaBank 22,7 εκατ. ευρώ (+33,8%).

Οι τράπεζες ανεβάζουν τον πήχη για το 2026

Η ισχυρή κερδοφορία, η αύξηση των δανείων και η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες δημιουργούν ένα διαφορετικό τοπίο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Η Scope Ratings εκτιμά ότι οι τράπεζες ανεβάζουν τον πήχη για το 2026, με τα δάνεια και τις προμήθειες να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Η DBRS από την πλευρά της εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ανθεκτική κερδοφορία.

Παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις πιθανές εξωτερικές αναταράξεις, οι προοπτικές παραμένουν θετικές.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον για τις ελληνικές τράπεζες είναι η διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας, με περισσότερα δάνεια, μεγαλύτερα έσοδα από προμήθειες και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.