Σούπερ μάρκετ: Νέες μειώσεις τιμών – 916 προϊόντα στην εθνική πρωτοβουλία, ανάμεσά τους 130 σχολικά

Νέες μειώσεις τιμών σε βασικά τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα αναμένεται να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, καθώς διευρύνεται η εθνική πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών.

Στην πρωτοβουλία για τη μειώση τιμών συμμετέχουν μέχρι στιγμής 916 κωδικοί προϊόντων, με τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος να αναμένεται ότι θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το σύνολο των προϊόντων, 686 είναι επώνυμοι κωδικοί από 55 εταιρείες, ενώ περιλαμβάνονται ακόμη 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL).

Οι μειώσεις τιμών είναι εθελοντικές και συμφωνούνται μεταξύ της βιομηχανίας και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, με στόχο να περιοριστεί το κόστος για τους καταναλωτές σε μια σειρά από βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Νέες μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου

Οι συμφωνημένες μειώσεις αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις 31 Αυγούστου, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν μπορεί να φτάσει τις 60 έως 65, ενώ οι μειώσεις αναμένεται να αφορούν συνολικά 1.000 έως 1.100 κωδικούς επώνυμων προϊόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μέση μείωση στις συγκεκριμένες κατηγορίες εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 6% και 7%.

Υποχώρηση των τιμών τον Ιούλιο, πτώση και το Φθινόπωρο

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν ήδη αρχίσει να υποχωρούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), τον Ιούλιο καταγράφηκε ετήσια μείωση 0,47% στις τιμές των προϊόντων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Πρόκειται για την πρώτη αρνητική ετήσια μεταβολή μετά από επτά συνεχόμενους μήνες ανατιμήσεων, ενώ αποτελεί και τη χαμηλότερη καταγραφή από τον Δεκέμβριο του 2024.

Κυβέρνηση και εκπρόσωποι της αγοράς εμφανίζονται βέβαιοι ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, με νέες μειώσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

Ποια προϊόντα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση

Η υποχώρηση των τιμών δεν οφείλεται μόνο στις συμφωνημένες μειώσεις μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπορίου.

Σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει και οι εξελίξεις στο κόστος παραγωγής και στις τιμές ορισμένων κατηγοριών προϊόντων.

Στα φρούτα και τα λαχανικά, οι καλύτερες καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην αύξηση της προσφοράς και στην υποχώρηση των τιμών. Αντίστοιχη τάση καταγράφηκε και στο νωπό κρέας, καθώς εξομαλύνθηκαν οι τιμές παραγωγού και εισαγωγών.

Παράλληλα, κατηγορίες που είχαν προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στον πληθωρισμό των τροφίμων τους προηγούμενους μήνες, όπως το μοσχαρίσιο κρέας, ο καφές και το κακάο, εμφανίζουν πλέον ηπιότερες αυξήσεις ή σταθεροποίηση.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει ο μεγάλος παράγοντας

Παρά την εικόνα αποκλιμάκωσης, η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να εξαρτάται από το κόστος ενέργειας και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει τόσο τη βιομηχανία όσο και το λιανεμπόριο, ενώ πιέσεις υπάρχουν και στα υλικά συσκευασίας, αρκετά από τα οποία συνδέονται άμεσα με πρώτες ύλες πετρελαϊκής προέλευσης.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί, επομένως, έναν από τους βασικότερους παράγοντες που θα κρίνουν τη διάρκεια της αποκλιμάκωσης.

Εφόσον οι συγκεκριμένες πιέσεις δεν ενταθούν, η αγορά εκτιμά ότι η πτωτική τάση στις τιμές των σούπερ μάρκετ μπορεί να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια αναμένεται νέα αξιολόγηση των δεδομένων, ανάλογα με την πορεία του κόστους ενέργειας, των πρώτων υλών και των διεθνών τιμών.