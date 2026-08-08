Ελληνικά νοικοκυριά: Πάνω από 1 τρισ. ευρώ ο πλούτος – Ανεβαίνει το εισόδημα, πέφτει η αποταμίευση

Ευνοϊκές παραμένουν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για το διαθέσιμο εισόδημα και την περιουσιακή θέση των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με την εβδομαδιαία οικονομική ανάλυση της Alpha Bank.

Η εικόνα για τα ελληνικά νοικοκυριά αποδίδεται σύμφωνα με την Alpha Bank, στην ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση των μισθών, τις φορολογικές παρεμβάσεις και την επενδυτική δραστηριότητα που τροφοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

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Τα τελευταία δύο χρόνια βελτιώθηκαν τόσο το διαθέσιμο εισόδημα όσο και ο πλούτος των νοικοκυριών.

Πάνω από 1 τρισ. ευρώ ο πλούτος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η αξία του ακαθάριστου πλούτου ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Στη διετία 2024-2025 αυξήθηκε κατά 19%, δηλαδή κατά περίπου 161 δισ. ευρώ.

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Στην άνοδο συνέβαλαν τόσο ο χρηματοοικονομικός όσο και ο μη χρηματοοικονομικός πλούτος.

Τα αμοιβαία και επενδυτικά κεφάλαια υπερδιπλασίασαν την αξία τους μέσα σε δύο χρόνια.

Ακολούθησαν ο χρηματοοικονομικός επιχειρηματικός πλούτος και οι εισηγμένες μετοχές, ενώ αυξήθηκαν επίσης η αξία των ομολόγων, των ασφαλειών ζωής και των καταθέσεων.

Στα ακίνητα, η αξία αυξήθηκε κατά 16%, ενώ ο μη χρηματοοικονομικός επιχειρηματικός πλούτος ενισχύθηκε κατά 13%.

Ανεβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα

Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα κινείται ανοδικά, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 5% τη διετία 2024-2025.

Η άνοδος συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση ήταν υψηλότερη από τον μέσο πληθωρισμό της ίδιας περιόδου, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3%.

Έτσι, τα νοικοκυριά ανακτούν σταδιακά μέρος των πραγματικών εισοδηματικών απωλειών που υπέστησαν κατά τη διετία 2022-2023, ωστόσο, η αποταμίευση παραμένει αρνητική, περίπου στο -3% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος.

Η κατανάλωση εξακολουθεί να υπερβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα, με μέρος των δαπανών να καλύπτεται από παλαιότερες αποταμιεύσεις και τραπεζικό δανεισμό.

Ενδεικτικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών δανείων έφτασε το 6,9% τον Ιούνιο του 2026.

Η Ελλάδα χαμηλά στο εισόδημα

Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην ευρωζώνη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα.

Με βάση τα στοιχεία του 2024, το προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο βρισκόταν στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Υψηλότερη επίδοση καταγραφόταν μόνο στη Λετονία, ενώ διαφορετική είναι η εικόνα στον καθαρό πλούτο.

Στο τέλος του 2025, η διάμεσος του καθαρού πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών διαμορφωνόταν περίπου στα 118.000 ευρώ, με την Ελλάδα να βρισκόταν έτσι στη 15η θέση μεταξύ 19 χωρών της ευρωζώνης με διαθέσιμα στοιχεία.

Ο ρόλος των ακινήτων

Η καλύτερη θέση της Ελλάδας ως προς τον πλούτο σε σχέση με το εισόδημα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ακίνητη περιουσία.

Η άνοδος των τιμών των ακινήτων τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την περιουσιακή θέση των νοικοκυριών.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η διαγενεακή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, αυξάνεται σταδιακά η συμμετοχή του χρηματοοικονομικού πλούτου στη συνολική περιουσία.

Το 2018 αντιστοιχούσε στο 26% του συνολικού ακαθάριστου πλούτου, ενώ στο τέλος του 2025 το ποσοστό είχε φτάσει στο 37%.

Οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια

Η Alpha Bank εκτιμά ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές και λόγω των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι επενδύσεις αναμένεται να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και την παραγωγικότητα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και βελτίωση της περιουσιακής θέσης των νοικοκυριών.

Ωστόσο, η αρνητική αποταμίευση και η χαμηλή θέση της Ελλάδας ως προς το διαθέσιμο εισόδημα δείχνουν ότι η αύξηση του πλούτου δεν σημαίνει αυτόματα αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινής οικονομικής δυνατότητας των νοικοκυριών.